Зеленский созывает лидеров фракций, чтобы обсудить роспуск Рады, – Березюк
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателей парламентских фракций утром во вторник, 21 мая, провести консультации по вопросу роспуска Верховной Рады.
Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что встреча должна состояться в Администрации Президента, передает "Интерфакс".
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Завтра в 10:00 в Администрации Президента будут консультации о роспуске парламента,
– сказал Березюк.
Приглашение на встречу показал руководитель "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Шестой президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующих месяца" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.
Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Верховную Раду?Украинский президент Владимир Зеленский уже не мог распустить Верховную Раду из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий парламента восьмого созыва. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.
Почему нет юридических оснований распустить Раду: смотрите инфографику