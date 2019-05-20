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      Зеленский созывает лидеров фракций, чтобы обсудить роспуск Рады, – Березюк

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      Зеленский хочет обсудить с лидерами фракций роспуск Рады
      Зеленский хочет обсудить с лидерами фракций роспуск Рады / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателей парламентских фракций утром во вторник, 21 мая, провести консультации по вопросу роспуска Верховной Рады.

      Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что встреча должна состояться в Администрации Президента, передает "Интерфакс".

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      Завтра в 10:00 в Администрации Президента будут консультации о роспуске парламента,
      – сказал Березюк.

      Приглашение на встречу показал руководитель "Радикальной партии" Олег Ляшко.

      Шестой президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующих месяца" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.

      Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Верховную Раду?Украинский президент Владимир Зеленский уже не мог распустить Верховную Раду из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий парламента восьмого созыва. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

      розпуск ради
      Почему нет юридических оснований распустить Раду: смотрите инфографику

       

       


       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Роспуск Рады Верховная Рада Администрация Президента Олег Ляшко Олег Березюк
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