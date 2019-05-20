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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Зеленський скликає лідерів фракцій, щоб обговорити розпуск Ради, – Березюк

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      Зеленський хоче обговорити з лідерами фракцій розпуск Ради
      Зеленський хоче обговорити з лідерами фракцій розпуск Ради / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський запросив голів парламентських фракцій вранці у вівторок, 21 травня, провести консультації з питання розпуску Верховної Ради.

      Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів, що зустріч має відбутися в Адміністрації Президента, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Завтра о 10 годині в Адміністрації Президента будуть консультації щодо розпуску парламенту,
      – сказав Березюк.

      Запрошення на зустріч показав керівник "Радикальної партї" Олег Ляшко.

      Шостий президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканості, про незаконне збагачення та про вибори.

      Чому Зеленський не мав юридичних підстав розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не міг розпустити Верховну Раду через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск. Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень парлменту восьмого скликання. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.

      розпуск ради
      Чому немає юридичних підстав розпустити Раду: дивіться інфографіку

       

       


       

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      Теги: Олег Ляшко Олег Березюк Президент України Адміністрація Президента Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики Розпуск Ради
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