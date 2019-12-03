Зеленский срочно собирает СНБО из-за встречи "нормандской четверки"
Глава государства созвал Совет нацбезопасности и обороны из-за предстоящей встречи лидеров нормандского формата в Париже. Саммит с их участием состоится в Париже 9 декабря.
О срочном собрании сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов. Он был участником мероприятия, впрочем, досрочно покинул его, передает "Интерфакс-Украина".
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Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате,
– коротко заметил Аваков.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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