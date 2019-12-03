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      Зеленский срочно собирает СНБО из-за встречи "нормандской четверки"

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      Владимир Зеленский созвал заседание СНБО / Getty images

      Глава государства созвал Совет нацбезопасности и обороны из-за предстоящей встречи лидеров нормандского формата в Париже. Саммит с их участием состоится в Париже 9 декабря.

      О срочном собрании сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов. Он был участником мероприятия, впрочем, досрочно покинул его, передает "Интерфакс-Украина".

      Встреча в нормандском формате: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

      Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате,
      – коротко заметил Аваков.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Нормандский формат Арсен Аваков СНБО
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