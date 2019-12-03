Зеленский срочно собирает СНБО из-за встречи "нормандской четверки"

Глава государства созвал Совет нацбезопасности и обороны из-за предстоящей встречи лидеров нормандского формата в Париже. Саммит с их участием состоится в Париже 9 декабря.

О срочном собрании сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов. Он был участником мероприятия, впрочем, досрочно покинул его, передает "Интерфакс-Украина".

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Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате,

– коротко заметил Аваков.

Что известно о встрече в нормандском формате: