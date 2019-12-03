Зеленський терміново збирає РНБО через зустріч "нормандської четвірки"

Глава держави скликав Раду нацбезпеки й оборони через майбутню зустріч лідерів нормандського формату у Парижі. Саміт за їх участі відбудеться у Парижі 9 грудня.

Про термінове зібрання повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів. Він був учасником заходу, втім, достроково покинув його, передає "Інтерфакс-Україна".

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Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в нормандському форматі,

– коротко зауважив Аваков.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: