Зеленський терміново збирає РНБО через зустріч "нормандської четвірки"
Глава держави скликав Раду нацбезпеки й оборони через майбутню зустріч лідерів нормандського формату у Парижі. Саміт за їх участі відбудеться у Парижі 9 грудня.
Про термінове зібрання повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів. Він був учасником заходу, втім, достроково покинув його, передає "Інтерфакс-Україна".
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Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в нормандському форматі,
– коротко зауважив Аваков.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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