Зеленский: У несокрушимости и героизма есть имя – киборги

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 января, отметил сверхчеловеческий подвиг защитников Донецкого аэропорта. Именно в эту дату в Украине отмечают День памяти киборгов.

У выносливости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – киборги, подчеркнул Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

Важно! Они выстояли — не выдержал бетон: в Украине чтят память "киборгов"

"Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-нибудь будет защищать Украину. Каждый знает, что киборг – это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой", – подчеркнул президент.

Он отметил, что защитники Донецкого аэропорта выстояли там, где не смог устоять даже бетон, а их непоколебимость и преданность признал даже враг.

Две сотни киборгов заплатили жизнями за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни клочка украинской земли. Герои не умирают!

– резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о боях за ДАП?

Бои за донецкий международный аэропорт продолжались с июня 2014-го по январь 2015 года. События вокруг обороны ДАПа стали одними из самых ожесточенных боев российско-украинской войны.



Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище киборги. В ходе боев погибло по меньшей мере сотня украинских бойцов. Закончились бои падением диспетчерской башни и полным уничтожением аэропорта.