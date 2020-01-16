Зеленський: У незламності та героїзму є ім'я – кіборги
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, відзначив надлюдський подвиг захисників Донецького аеропорту. Саме у цю дату в Україні відзначають День пам'яті кіборгів.
У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім'я – кіборги, наголосив Володимир Зеленський у своєму фейсбуці.
Важливо! Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"
"Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що кіборг – це не персонаж комп'ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой", – наголосив президент.
Він зауважив, що захисники Донецького аеропорту вистояли там, де не зміг встояти навіть бетон, а їх незламність та відданість визнав навіть ворог.
Дві сотні кіборгів заплатили життями за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!
– резюмував Володимир Зеленський.
Що відомо про бої за ДАП?Бої за міжнародний донецький аеропорт тривали з червня 2014-го по січень 2015 року. Події довкола оборони ДАПу сталои одними з найзапекліших боїв російсько-української війни.
Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько кіборги. У ході боїв загинули щонайменше сотня українських бійців. Закінчилися бої падінням диспетчерської вежі та повним знищенням аеропорту.
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