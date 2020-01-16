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      Зеленський: У незламності та героїзму є ім'я – кіборги

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      Зеленський нагадав про подвиг захисників Донецького аеропорту / фото: скріншот з відео

      Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, відзначив надлюдський подвиг захисників Донецького аеропорту. Саме у цю дату в Україні відзначають День пам'яті кіборгів.

      У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім'я – кіборги, наголосив Володимир Зеленський у своєму фейсбуці.

      Важливо! Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"

      "Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що кіборг – це не персонаж комп'ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой", – наголосив президент.

      Він зауважив, що захисники Донецького аеропорту вистояли там, де не зміг встояти навіть бетон, а їх незламність та відданість визнав навіть ворог.

      Дві сотні кіборгів заплатили життями за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!
      – резюмував Володимир Зеленський.

      Що відомо про бої за ДАП?Бої за міжнародний донецький аеропорт тривали з червня 2014-го по січень 2015 року. Події довкола оборони ДАПу сталои одними з найзапекліших боїв російсько-української війни.

      Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько кіборги. У ході боїв загинули щонайменше сотня українських бійців. Закінчилися бої падінням диспетчерської вежі та повним знищенням аеропорту.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Війна на Донбасі Новини Донецька Донецький аеропорт Кіборги
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