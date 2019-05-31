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      Зеленский уволил еще двух человек из руководства СБУ

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      Виталий Маликов и Олег Валендюк
      Виталий Маликов и Олег Валендюк / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины – Виталия Маликова и Олега Валендюка.

      Соответствующие документы были опубликовали на официальном сайте главы государства 31 мая.

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      Так, Зеленский освободил Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.


      Указ об увольнении Маликова с должности первого заместителя главы СБУ

      Указ об увольнении Маликова

      Кроме того, президент освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

      Кто такой Виталий Маликов?


      Зеленский издал сразу два указа относительно Маликова / Источник: liga.net

      • Маликов окончил Национальную академию внутренних дел в Киеве, кандидат юридических наук.
      • С 1984 по 1991 год проходил службу в Вооруженных силах. С 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.
      • Несколько лет работал руководителем по вопросам безопасности одного из банков после увольнения из правоохранительных органов.
      • Службу в органах СБУ начал в мае 2014 года. Занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.
      • В июле 2015 года пятый Президент Украины назначил его первым заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБ Украины.

      Кто такой Олег Валендюк?


      Валендюка освободили от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и области

      • В марте 1998 года Олег Валендюк начал работу в должности прокурора прокуратуры Винницкой области.
      • Далее – занимал должности старшего прокурора и начальника отдела областной прокуратуры.
      • С мая по июль 2014 года Валендюк был заместителем прокурора Запорожской области. С 15 июля 2014 года – первый заместитель прокурора Киева.
      • С 25 марта 2015 года по 6 июля 2016 года он стал исполняющим обязанности прокурора. В сентябре 2016 года был назначен первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым.
      • Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Валендюк стал с 31 июля 2018 года.

      А вот кого Владимир Зеленский назначил на ключевые посты в государстве – читайте в материале 24 канала.


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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины СБУ
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