Зеленский уволил еще двух человек из руководства СБУ

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины – Виталия Маликова и Олега Валендюка.

Соответствующие документы были опубликовали на официальном сайте главы государства 31 мая.

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Так, Зеленский освободил Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.



Указ об увольнении Маликова с должности первого заместителя главы СБУ



Указ об увольнении Маликова

Кроме того, президент освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Кто такой Виталий Маликов?



Зеленский издал сразу два указа относительно Маликова / Источник: liga.net

Маликов окончил Национальную академию внутренних дел в Киеве, кандидат юридических наук.

С 1984 по 1991 год проходил службу в Вооруженных силах. С 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

Несколько лет работал руководителем по вопросам безопасности одного из банков после увольнения из правоохранительных органов.

Службу в органах СБУ начал в мае 2014 года. Занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года пятый Президент Украины назначил его первым заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБ Украины.

Кто такой Олег Валендюк?



Валендюка освободили от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и области

В марте 1998 года Олег Валендюк начал работу в должности прокурора прокуратуры Винницкой области.

Далее – занимал должности старшего прокурора и начальника отдела областной прокуратуры.

С мая по июль 2014 года Валендюк был заместителем прокурора Запорожской области. С 15 июля 2014 года – первый заместитель прокурора Киева.

С 25 марта 2015 года по 6 июля 2016 года он стал исполняющим обязанности прокурора. В сентябре 2016 года был назначен первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым.

Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Валендюк стал с 31 июля 2018 года.

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