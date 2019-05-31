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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський звільнив ще двох осіб із керівництва СБУ

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      Віталій Маліков та Олег Валендюк
      Віталій Маліков та Олег Валендюк / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України – Віталія Малікова та Олега Валендюка.

      Відповідні документи були опублікували на офіційному сайті глави держави 31 травня.

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      Так, Зеленський звільнив Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.


      Указ про звільнення Малікова з посади першого заступника глави СБУ

      Указ про звільнення Малікова

      Окрім того, президент звільнив з посади очільника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.

      Хто такий Віталій Маліков?


      Зеленський видав відразу два увази щодо Малікова/ Джерело: liga.net

      • Маліков закінчив Національну академію внутрішніх справ у Києві, кандидат юридичних наук.
      • З 1984 по 1991 рік проходив службу в Збройних силах. З 1991 по 2005 рік обіймав різні посади у Міністерстві внутрішніх справ.
      • Кілька років працював керівником з питань безпеки одного з банків після звільнення із правоохоронних органів.
      • Службу в органах СБУ розпочав у травні 2014 року. Опікувався питаннями роботи Антитерористичного центру при СБУ.
      • У липні 2015 року п’ятий Президент України призначив його першим заступником Голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБ України.

      Хто такий Олег Валендюк?


      Валендюка звільнили  з посади начальника головного управління СБУ у Києві та області

      • У березні 1998 року Олег Валендюк почав роботу на посаді прокурора прокуратури Вінницької області.
      • Далі – обіймав посади старшого прокурора і начальника відділу обласної прокуратури.
      • З травня по липень 2014 року Валендюк був заступником прокурора Запорізької області. З 15 липня 2014 року – перший заступник прокурора Києва.
      • З 25 березня 2015 по 6 липня 2016 року він став виконувачем обов’язків прокурора. У вересні 2016 року його призначили першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим.
      • Начальником Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Валендюк став з 31 липня 2018 року.

      А от кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади в державі – читайте у матеріалі 24 каналу.


      ​Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України СБУ Президент України Новини політики Володимир Зеленський
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