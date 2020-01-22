Зеленский в Давосе: Мир не может быть сплоченным только в фейсбуке

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе 22 января с речью о 6 годах российской агрессии и реакции мира на это. Зеленский подчеркнул, что украинцам недостаточно только всемирной озабоченности и беспокойства.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality", – сказал Зеленский.

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Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома – всемирной озабоченности и беспокойства? Этого мало,

– подчеркнул Президент Украины.

Зеленский отметил, что это лишь один из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима. А существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует самое настоящее. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил – особенно правил международной безопасности.

Мир не может быть сплоченным только в фейсбуке, когда репостят выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского Boeing в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вопрос нацбезопасности является важнейшим для развития украинской экономики.

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Смотрите видео выступления Зеленского в Давосе:

Что известно о форуме в Давосе?Главная миссия Всемирного экономического форума в Давосе – улучшить состояние мира через вовлечение политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Они должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые требуют улучшения в ближайшем будущем, а также способствовать разрешению международных конфликтов.



Форум в Давосе в 2020 году стартовал 21 января и продлится до 24 января. Впервые за полувековую историю экономического форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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