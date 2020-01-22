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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Зеленський у Давосі: Світ не може бути згуртованим тільки у фейсбуці

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      Зеленський у Давосі - відео виступу 22 січня 2020 / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський виступив на економічному форумі в Давосі 22 січня з промовою про 6 років російської агресії та реакцію світу на це. Зеленський наголосив, що українцям недостатньо тільки всесвітньої стурбованості та занепокоєння.

      "Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік як Росія анексувала в нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та соті організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new normality", – сказав Зеленський.

      До теми: Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чим запам'ятався перший день Давосу

      Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям – загиблим і тим, хто втратив домівки – всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало,
      – наголосив Президент України.

      Зеленський зазначив, що це лише один з прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу, на жаль, вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає саме сьогодення. Світ потребує переосмислення та оновлення правил – особливо правил міжнародної безпеки.

      Світ не може бути згуртованим тільки у фейсбуці, коли репостять виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж в Австралії чи, на жаль, збитого українського Boeing в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність вже через тиждень,
      – наголосив глава держави.

      Він наголосив, що питання нацбезпеки є надважливим для розбудови української економіки.

      Читайте також: Україна повинна стати інвестиційною Меккою, – Зеленський у Давосі

      Дивіться відео виступу Зеленського в Давосі:

      Що відомо про форум у Давосі? Головна місія Всесвітнього економічного форуму в Давосі – покращити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. Вони мають формувати глобальні, регіональні та галузеві напрямки, які потребують покращення у найближчому майбутньому, а також сприяти вирішенню міжнародних конфліктів.

      Форум у Давосі в 2020 році стартував 21 січня і триватиме до 24 січня. Вперше за піввікову історію економічного форуму визначено, що 5 найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Давос 2020 Екологія Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія Грета Тунберг
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