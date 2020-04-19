16:41
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский во многом наследует политическую модель Кучмы, – Лещенко

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Леонид Кучма / afp.com

      Чтобы избежать зависимости от Коломойского, в своей политической деятельности Зеленский перешел к поиску ситуативных союзников. Сбор голосов под каждое критическое голосование уже был в украинской истории – это эпоха Леонида Кучмы.

      Одни считают этот период началом зарождения олигархии, другие – возрождение экономики. Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал Сергей Лещенко.

      Читайте также Не думаю, что в Украине будет вспышка недоверия ко мне или власти в целом, – Зеленский

      Журналист объяснил: чтобы принимать решения, Кучма тогда договаривался со всеми. Например, с тогдашней оппозиционеркой Юлией Тимошенко, которая поддержала политика на президентских выборах 1999 года.

      "И с другими идейными оппозиционерами – коммунистами Петра Симоненко, которые тихо подголосовывали в обмен на "хотелки". Первая крупная олигархическая партия СДПУ (о) во главе с Медведчуком и Суркисом также давала голоса", – добавил он.

      Кучма позиционировал себя над схваткой и пытался балансировать группы влияния. При нем у власти успели побывать и национал-патриоты, и руховцы, и Ющенко с Тимошенко, и донецкие с днепропетровскими,
      – подчеркнул Лещенко.

      "Сам Зеленский, когда стал президентом, делегировал Кучму возглавить Трехстороннюю контактную группу по урегулированию на Донбассе. Но, похоже, во многом он наследует и его политическую модель", – подытожил автор видеоблога.

      Что известно о ТКГ?
      Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко по 19 апреля 2020:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Видеоблоги Сергей Лещенко - новости Владимир Зеленский Леонид Кучма Новости политики Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:18 Нарушение карантина в Почаевской лавре: более 100 верующих впустили внутрь храма
      Новини України 8480
      сегодня , 16:25 Коронавирус в России: за сутки подтвердили более 6000 случаев заражения
      Лікування 265340
      сегодня , 13:12 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки – три новых случая
      Новини України 19662
      сегодня , 14:02 Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство
      Новини України 33484
      сегодня , 10:32 Поздравление президента Владимира Зеленского с Пасхой: видео
      Новини України 7858
      сегодня , 11:48 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 23748
      сегодня , 13:51 Новый пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
      Новини України 118073
      сегодня , 13:55 Киев по-прежнему находится в лидерах по уровню загрязнения воздуха: объяснение КГГА
      Новини України 51500
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:30 Окончательный раскол между Зеленским и Коломойским: олигарх теряет влияние
      Сергій Лещенко
      сегодня , 16:00 Битва за искусственный интеллект: три инсайта из книги Кай-Фу Ли
      Книги для гурманів