Зеленский во многом наследует политическую модель Кучмы, – Лещенко
Чтобы избежать зависимости от Коломойского, в своей политической деятельности Зеленский перешел к поиску ситуативных союзников. Сбор голосов под каждое критическое голосование уже был в украинской истории – это эпоха Леонида Кучмы.
Одни считают этот период началом зарождения олигархии, другие – возрождение экономики. Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал Сергей Лещенко.
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Журналист объяснил: чтобы принимать решения, Кучма тогда договаривался со всеми. Например, с тогдашней оппозиционеркой Юлией Тимошенко, которая поддержала политика на президентских выборах 1999 года.
"И с другими идейными оппозиционерами – коммунистами Петра Симоненко, которые тихо подголосовывали в обмен на "хотелки". Первая крупная олигархическая партия СДПУ (о) во главе с Медведчуком и Суркисом также давала голоса", – добавил он.
Кучма позиционировал себя над схваткой и пытался балансировать группы влияния. При нем у власти успели побывать и национал-патриоты, и руховцы, и Ющенко с Тимошенко, и донецкие с днепропетровскими,
– подчеркнул Лещенко.
"Сам Зеленский, когда стал президентом, делегировал Кучму возглавить Трехстороннюю контактную группу по урегулированию на Донбассе. Но, похоже, во многом он наследует и его политическую модель", – подытожил автор видеоблога.
Что известно о ТКГ?
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко по 19 апреля 2020:
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