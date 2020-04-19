Зеленський багато в чому успадковує політичну модель Кучми, – Лещенко

Щоб уникнути залежності від Коломойського, у своїй політичній діяльності Зеленський перейшов до пошуку ситуативних союзників. Збір голосів під кожне критичне голосування вже був в українській історії – це епоха Леоніда Кучми.

Одні вважають цей період початком зародження олігархії, інші – відродження економіки. Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів Сергій Лещенко.

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Журналіст пояснив: щоб ухвалювати рішення, Кучма тоді домовлявся з усіма. Наприклад, з тодішньою опозиціонеркою Юлією Тимошенко, яка підтримала політика на президентських виборах 1999 року.

"І з іншими ідейними опозиціонерами – комуністами Петра Симоненка, які тихо підголосовували в обмін на "хотєлкі". Перша велика олігархічна партія СДПУ (о) на чолі з Медведчуком і Суркісом також давала голоси", – додав він.

Кучма позиціював себе над сутичкою і намагався балансувати групи впливу. При ньому у владі встигли побувати і націонал-патріоти, і рухівці, і Ющенко з Тимошенко, і донецькі з дніпропетровськими,

– підкреслив Лещенко.

"Сам Зеленський, коли став президентом, делегував Кучму очолити Тристоронню контактну групу із врегулювання на Донбасі. Але, схоже, багато в чому він успадковує і його політичну модель", – підсумував автор відеоблогу.

Що відомо про ТКГ? Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Сході України.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 19 квітня 2020: