Зеленский встретился послами G7 и Евросоюза: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Полтаву провел встречу с послами стран "Большой семерки" и главой представительства Европейского Союза в Украине. В ходе беседы участники встречи обсуждали дальнейший внешнеполитический курс Украины.
О встрече Владимира Зеленского и послов стран-партнеров сообщает Офис Президента Украины.
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Во время разговора президент подчеркнул о неизменности выбранного властью курса. По его словам, согласно ему государственное руководство намерено добиться целого ряда достижений в отношении украинских граждан:
- благосостояние;
- безопасность;
- защита прав и свобод украинцев;
- создание сильного правового государства, которое служит гражданину.
Владимир Зеленский отметил, что перезагрузка Кабинета Министров Украины имела целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.
В конце Президент Украины поблагодарил глав дипломатических представительств стран "Большой семерки" и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
Поездка Владимира Зеленского в Полтаву: коротко
Ключевым аспектом этой поездки была встреча Президента Украины с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из китайского Уханя. Встреча состоялась после того, как эвакуированные пробыли 14 дней в условиях обсервации.
Кроме того, Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе беседы он также говорил о местных выборах, земельной реформе и ключевых проблемах, которые беспокоят предпринимателей.