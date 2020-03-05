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      Зеленский встретился послами G7 и Евросоюза: о чем говорили

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      Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Полтаву провел встречу с послами стран "Большой семерки" и главой представительства Европейского Союза в Украине. В ходе беседы участники встречи обсуждали дальнейший внешнеполитический курс Украины.

      О встрече Владимира Зеленского и послов стран-партнеров сообщает Офис Президента Украины.

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      Во время разговора президент подчеркнул о неизменности выбранного властью курса. По его словам, согласно ему государственное руководство намерено добиться целого ряда достижений в отношении украинских граждан:

      • благосостояние;
      • безопасность;
      • защита прав и свобод украинцев;
      • создание сильного правового государства, которое служит гражданину.

      Владимир Зеленский отметил, что перезагрузка Кабинета Министров Украины имела целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.

      В конце Президент Украины поблагодарил глав дипломатических представительств стран "Большой семерки" и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

      Поездка Владимира Зеленского в Полтаву: коротко

      Ключевым аспектом этой поездки была встреча Президента Украины с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из китайского Уханя. Встреча состоялась после того, как эвакуированные пробыли 14 дней в условиях обсервации.

      Кроме того, Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе беседы он также говорил о местных выборах, земельной реформе и ключевых проблемах, которые беспокоят предпринимателей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Офіс Президента Президент Украины Новости Полтавы Владимир Зеленский Евросоюз G7
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