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      Вернуть контроль: что Зеленский ожидает от нового Кабмина Шмыгаля

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      От нового Кабмина Шмыгаля Зеленский потребует ощущения контроля ситуации в государстве. Самая большая претензия к правительству Гончарука – на премьера и большинство министров было трудно положиться, принимая важные решения.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Дмитрий Купыра.

      Читайте также: Сейчас Украине нужно правительство, которое сделает невозможное, – Зеленский о назначении Шмыгаля

      Президент Зеленский хочет опереться на правительство, чувствовать контролируемость процессов в государстве. В работе экономики, различных выплатах, коммуникации с населением. От Шмыгаля ожидают формирования в обществе мнения, что правительство способно развивать страну,
      – говорит Дмитрий Купыра.

      Как объясняет эксперт, чтобы, в частности, не было скандалов по типу двух платежек за газ. Нужно, чтобы люди понимали, почему их две, а не одна. И не поднимали панику, не выдвигали претензий.

      Внимание! Наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать, – Зеленский

      В то же время, считает политолог, с одной стороны, президент Зеленский был достаточно искренним, говоря о достижениях и недоработках правительства Гончарука. С другой, не только это стало причиной отставки Гончарука. Бывали правительства и премьеры гораздо хуже. Для отставки были, очевидно, другие причины, кроме падения роста ВВП и недовыполнение бюджета.

      Решающую роль перезагрузки правительства могло сыграть персональное ощущение Зеленского, что премьер Гончарук недостаточно сильный. Возможно, глава государства поставил определенные критерии к Гончаруку, после чего решил провести ротации в Кабмине,
      – отметил купырь.

      По словам политолога, обновленный Кабмин в макрорасчетах будет двигаться по тем планам, которые были выработаны до этого. Решать проблемы с налоговой службой и таможней. Эти департаменты не наполняют бюджет. В частности, из-за того, что так и не ликвидированы схемы уклонения от уплаты налогов и пошлин.

      Что известно о новом Кабинете Министров?

      4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский объяснил, что у правительства было много достижений, но отметил и провалы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и отметил, что продолжит работать на благо Украины.

      Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

      Список обновленного правительства:

      кабінет міністрів
      Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала

      Видео: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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