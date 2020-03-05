Вернуть контроль: что Зеленский ожидает от нового Кабмина Шмыгаля
От нового Кабмина Шмыгаля Зеленский потребует ощущения контроля ситуации в государстве. Самая большая претензия к правительству Гончарука – на премьера и большинство министров было трудно положиться, принимая важные решения.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Дмитрий Купыра.
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Президент Зеленский хочет опереться на правительство, чувствовать контролируемость процессов в государстве. В работе экономики, различных выплатах, коммуникации с населением. От Шмыгаля ожидают формирования в обществе мнения, что правительство способно развивать страну,
– говорит Дмитрий Купыра.
Как объясняет эксперт, чтобы, в частности, не было скандалов по типу двух платежек за газ. Нужно, чтобы люди понимали, почему их две, а не одна. И не поднимали панику, не выдвигали претензий.
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В то же время, считает политолог, с одной стороны, президент Зеленский был достаточно искренним, говоря о достижениях и недоработках правительства Гончарука. С другой, не только это стало причиной отставки Гончарука. Бывали правительства и премьеры гораздо хуже. Для отставки были, очевидно, другие причины, кроме падения роста ВВП и недовыполнение бюджета.
Решающую роль перезагрузки правительства могло сыграть персональное ощущение Зеленского, что премьер Гончарук недостаточно сильный. Возможно, глава государства поставил определенные критерии к Гончаруку, после чего решил провести ротации в Кабмине,
– отметил купырь.
По словам политолога, обновленный Кабмин в макрорасчетах будет двигаться по тем планам, которые были выработаны до этого. Решать проблемы с налоговой службой и таможней. Эти департаменты не наполняют бюджет. В частности, из-за того, что так и не ликвидированы схемы уклонения от уплаты налогов и пошлин.
Что известно о новом Кабинете Министров?
4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский объяснил, что у правительства было много достижений, но отметил и провалы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и отметил, что продолжит работать на благо Украины.
Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.
Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.
Список обновленного правительства:
- Премьер-министр – Денис Шмыгаль;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вицепремьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вицепремьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала
Видео: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства