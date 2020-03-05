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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Повернути контроль: що Зеленський очікує від нового Кабміну Шмигаля

      - Читать новость на русском
      Які завдання перед Шмигалем поставить Зеленський? / Фото з соціальних мереж

      Від нового Кабміну Шмигаля Зеленський вимагатиме відчуття контролю ситуації в державі. Найбільша претензія до уряду Гончарука – на прем’єра і більшість міністрів було важко покластися, приймаючи важливі рішення.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

      Читайте також: Зараз Україні потрібен уряд, що зробить неможливе, – Зеленський про призначення Шмигаля

      Президент Зеленський хоче опертися на уряд, відчувати контрольованість процесів у державі. Щодо роботи економіки, різноманітних виплат, комунікації з населенням. Від Шмигаля очікують формування в суспільстві думки, що уряд спроможний розвивати країну,
      – зауважує Дмитро Купира.

      Як пояснює експерт, щоб, зокрема, не було скандалів на кшталт двох платіжок за газ. Потрібно, щоб люди розуміли, чому їх дві, а не одна. І не підіймали паніку, не виказували претензій.

      Увага! Наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – Зеленський

      Водночас, вважає політолог, з одного боку, президент Зеленський був досить щирим, говорячи про досягнення і недопрацювання уряду Гончарука. З іншого, не тільки це стало причиною відставки Гончарука. Бували уряди і прем’єри набагато гірші. Для відставки були, вочевидь, інші причини, крім падіння росту ВВП і недовиконання бюджету.

      Вирішальну роль перезавантаження уряду могло зіграти персональне відчуття Зеленського, що прем’єр Гончарук недостатньо сильний. Можливо, глава держави поставив певні критерії до Гончарука, після чого вирішив провести ротації в Кабміні,
      – наголосив Купира.

      За словами політолога, оновлений Кабмін у макророзрахунках рухатиметься за тими планами, які були вироблені до цього. Вирішуватиме проблеми з податковою службою і митницею. Ці департаменти не наповнюють бюджет. Зокрема, через те, що так і не ліквідовано схеми ухилення від сплати податків і мита.

      Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

      4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

      Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

      Список оновленого уряду:

      кабінет міністрів
      Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

      Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду 

       

      Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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