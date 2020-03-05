Повернути контроль: що Зеленський очікує від нового Кабміну Шмигаля
Від нового Кабміну Шмигаля Зеленський вимагатиме відчуття контролю ситуації в державі. Найбільша претензія до уряду Гончарука – на прем’єра і більшість міністрів було важко покластися, приймаючи важливі рішення.
Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.
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Президент Зеленський хоче опертися на уряд, відчувати контрольованість процесів у державі. Щодо роботи економіки, різноманітних виплат, комунікації з населенням. Від Шмигаля очікують формування в суспільстві думки, що уряд спроможний розвивати країну,
– зауважує Дмитро Купира.
Як пояснює експерт, щоб, зокрема, не було скандалів на кшталт двох платіжок за газ. Потрібно, щоб люди розуміли, чому їх дві, а не одна. І не підіймали паніку, не виказували претензій.
Увага! Наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – Зеленський
Водночас, вважає політолог, з одного боку, президент Зеленський був досить щирим, говорячи про досягнення і недопрацювання уряду Гончарука. З іншого, не тільки це стало причиною відставки Гончарука. Бували уряди і прем’єри набагато гірші. Для відставки були, вочевидь, інші причини, крім падіння росту ВВП і недовиконання бюджету.
Вирішальну роль перезавантаження уряду могло зіграти персональне відчуття Зеленського, що прем’єр Гончарук недостатньо сильний. Можливо, глава держави поставив певні критерії до Гончарука, після чого вирішив провести ротації в Кабміні,
– наголосив Купира.
За словами політолога, оновлений Кабмін у макророзрахунках рухатиметься за тими планами, які були вироблені до цього. Вирішуватиме проблеми з податковою службою і митницею. Ці департаменти не наповнюють бюджет. Зокрема, через те, що так і не ліквідовано схеми ухилення від сплати податків і мита.
Що відомо про новий Кабінет Міністрів?
4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.
Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.
Депутати проголосували за новий склад Кабміну.
Список оновленого уряду:
- Прем’єрміністр – Денис Шмигаль;
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу
Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду