Повернути контроль: що Зеленський очікує від нового Кабміну Шмигаля

Від нового Кабміну Шмигаля Зеленський вимагатиме відчуття контролю ситуації в державі. Найбільша претензія до уряду Гончарука – на прем’єра і більшість міністрів було важко покластися, приймаючи важливі рішення.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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Президент Зеленський хоче опертися на уряд, відчувати контрольованість процесів у державі. Щодо роботи економіки, різноманітних виплат, комунікації з населенням. Від Шмигаля очікують формування в суспільстві думки, що уряд спроможний розвивати країну,

– зауважує Дмитро Купира.

Як пояснює експерт, щоб, зокрема, не було скандалів на кшталт двох платіжок за газ. Потрібно, щоб люди розуміли, чому їх дві, а не одна. І не підіймали паніку, не виказували претензій.

Увага! Наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – Зеленський

Водночас, вважає політолог, з одного боку, президент Зеленський був досить щирим, говорячи про досягнення і недопрацювання уряду Гончарука. З іншого, не тільки це стало причиною відставки Гончарука. Бували уряди і прем’єри набагато гірші. Для відставки були, вочевидь, інші причини, крім падіння росту ВВП і недовиконання бюджету.

Вирішальну роль перезавантаження уряду могло зіграти персональне відчуття Зеленського, що прем’єр Гончарук недостатньо сильний. Можливо, глава держави поставив певні критерії до Гончарука, після чого вирішив провести ротації в Кабміні,

– наголосив Купира.

За словами політолога, оновлений Кабмін у макророзрахунках рухатиметься за тими планами, які були вироблені до цього. Вирішуватиме проблеми з податковою службою і митницею. Ці департаменти не наповнюють бюджет. Зокрема, через те, що так і не ліквідовано схеми ухилення від сплати податків і мита.

Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

Список оновленого уряду:



Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду