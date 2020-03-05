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      Зеленський зустрівся послами G7 та Євросоюзу: про що говорили

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      Зеленський запевнив Захід, що новий уряд не змінить курс України / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський під час своєї робочої поїздки у Полтаву провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та головою представництва Європейського Союзу в Україні. У ході розмови учасники зустрічі обговорювали подальший зовнішньополітичний курс України.

      Про зустріч Володимира Зеленського і послів країн-партнерів повідомляє Офіс Президента України.

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      Під час розмови президент наголосив про незмінності обраного владою курсу. За його словами, за ним державне керівництво має намір домогтися цілої низки досягнень щодо українських громадян:

      • добробут;
      • безпека;
      • захист прав і свобод українців;
      • створення сильної правової держави, яка служить громадянину.

      Володимир Зеленський наголосив, що перезавантаження Кабінету Міністрів України має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

      У кінці Президент України подякував главам дипломатичних представництв країн "Великої сімки" та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.

      Поїздка Володимира Зеленського у Полтаву: коротко

      Ключовим аспектом цієї поїздки була зустріч Президента України з українцями та іноземцями, яких евакуювали з китайського Уханя. Зустріч відбулася після того, як евакуйовані пробули 14 днів в умовах обсервації.

      Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. У ході бесіди він, зокрема, говорив про місцеві вибори, земельну реформу та ключові проблеми, які турбують підприємців.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Офіс Президента Президент України Новини України Новини Полтави Новини політики Володимир Зеленський Євросоюз G7 Кабінет Міністрів України
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