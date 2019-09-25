Зеленский встретился с "любимым диктатором" Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с президентом Египта Абелем Фаттахом ас-Сиси. Во время встречи два лидера обсудили развитие отношений между двумя государствами, в частности отметили необходимость говорить о развитии туризма.

Политики отметили активизацию украинско-египетского политического диалога, а также обозначили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает Офис Президента Украины.

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Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выходу компаний двух стран на рынки друг друга.

Владимира Зеленский и Абдель ас-Сиси также обсудили сотрудничество в сфере образования и перспективы увеличения студенческих обменов. Резюмируя, Зеленский пригласил своего коллегу осуществить визит в Украину.

Ни один из египетских президентов никогда не приезжал в Украину. Мы будем очень рады видеть вашу делегацию у нас,

– сказал президент Украины.

Почему ас-Сиси – любимый диктатор Трампа?На саммите G7 должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с египетской делегацией. Перед встречей Трамп громко спросил у египетских чиновников о том, "где его любимый диктатор?".



Таким образом, американский лидер пытался узнать, где его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.