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      Зеленский встретился с "любимым диктатором" Трампа

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      Зеленский встретился с президентом Египта ас-Сиси
      Зеленский встретился с президентом Египта ас-Сиси / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с президентом Египта Абелем Фаттахом ас-Сиси. Во время встречи два лидера обсудили развитие отношений между двумя государствами, в частности отметили необходимость говорить о развитии туризма.

      Политики отметили активизацию украинско-египетского политического диалога, а также обозначили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает Офис Президента Украины.

      Важно: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные тезисы речи

      Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выходу компаний двух стран на рынки друг друга.

      Владимира Зеленский и Абдель ас-Сиси также обсудили сотрудничество в сфере образования и перспективы увеличения студенческих обменов. Резюмируя, Зеленский пригласил своего коллегу осуществить визит в Украину.

      Ни один из египетских президентов никогда не приезжал в Украину. Мы будем очень рады видеть вашу делегацию у нас,
      – сказал президент Украины.

      Почему ас-Сиси – любимый диктатор Трампа?На саммите G7 должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с египетской делегацией. Перед встречей Трамп громко спросил у египетских чиновников о том, "где его любимый диктатор?".

      Таким образом, американский лидер пытался узнать, где его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

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      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Зеленский в США Зарубежные визиты Зеленского Египет
      Источник: 24 канал
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