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      Зеленський зустрівся з "улюбленим диктатором" Трампа

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      Зеленський зустрівся з президентом Єгипту ас-Сісі
      Зеленський зустрівся з президентом Єгипту ас-Сісі / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з президентом Єгипту Абелем Фаттахом ас-Сісі. Під час зустрічі два лідери обговорили розвиток відносин між двома державами, а зокрема, відзначили необхідність говорити про розвиток туризму.

      Політики відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці, повідомляє Офіс Президента України.

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      Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх економічних проєктів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної.

      Володимира Зеленський та Абдель ас-Сісі також обговорили співпрацю в освтіній сфері та перспективи збільшення студентських обмінів. Резюмуючи, Зеленський запросив свого колегу здійснити візит до України.

      Жоден з єгипетських президентів ніколи не приїздив до України. Ми будемо дуже раді бачити вашу делегацію у нас,
      – сказав президент України.

      Чому ас-Сісі – улюблений диктатор Трампа?На саміті G7 мала відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з єгипетською делегацією. Перед зустріччю Трамп голосно запитав у єгипетських чиновників про те, "де його улюблений диктатор?".

      Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Зеленський у США Закордонні візити Зеленського Єгипет Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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