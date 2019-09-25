Зеленський зустрівся з "улюбленим диктатором" Трампа

Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з президентом Єгипту Абелем Фаттахом ас-Сісі. Під час зустрічі два лідери обговорили розвиток відносин між двома державами, а зокрема, відзначили необхідність говорити про розвиток туризму.

Політики відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці, повідомляє Офіс Президента України.

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Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх економічних проєктів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної.

Володимира Зеленський та Абдель ас-Сісі також обговорили співпрацю в освтіній сфері та перспективи збільшення студентських обмінів. Резюмуючи, Зеленський запросив свого колегу здійснити візит до України.

Жоден з єгипетських президентів ніколи не приїздив до України. Ми будемо дуже раді бачити вашу делегацію у нас,

– сказав президент України.

Чому ас-Сісі – улюблений диктатор Трампа?На саміті G7 мала відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з єгипетською делегацією. Перед зустріччю Трамп голосно запитав у єгипетських чиновників про те, "де його улюблений диктатор?".



Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.