Зеленский встретился со студентами, которых на Майдане избил "Беркут": фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, из которых начиналась Революция Достоинства. Говорится о группе молодых людей, которых в ночь с 29-го на 30 ноября 2013 года "беркутовцы" избили на Майдане Независимости в Киеве.

Зеленский поблагодарил их за то, что откликнулись на его предложение о встрече и отметил, что это для него большая честь, сообщает Офис Президента .

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Привлечение молодежи к государственной политике

Глава государства выразил убеждение, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, а потому их следует привлекать к жизнедеятельности страны . Он попросил у участников встречи рассказать об их видении развития Украины и о сферах, в которых они могли бы или хотели бы сотрудничать.

Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы – общественность. Вам мы можем доверять. Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых началась Революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь,

– заявил Владимир Зеленский.

Некоторые из этих людей стали защитниками Украины и провели на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами. Кто-то работает в сфере образования, науки и тому подобное. Каждый из присутствующих высказал свои предложения по развитию государства.

Расследование дел Майдана

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась во время этой встречи, было расследование преступлений против участников евромайдан.

"Для вас дела Майдана – это очень личное. Поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто с виновников сейчас на свободе, сидели в тюрьме", – заявил президент.

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем .

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Подготовка к нормандской встречи

Участники встречи выразили слова поддержки президенту накануне саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

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Участники встречи призвали президента не соглашаться на выборы на Донбассе под дулами автоматов. Они отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственным суверенитетом.

Свобода и достоинство важнее не только за имидж, а даже и жизни. И наши ребята на фронте это показали,

– сказал один из участников встречи.