Зеленський зустрівся зі студентами, яких на Майдані побив "Беркут": фото

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишніми студентами, з яких починалася Революція Гідності. Мовиться про групу молодих людей, яких у ніч з 29-го на 30 листопада 2013 року "беркутівці" побили на Майдані Незалежності у Києві.

Зеленський подякував їм за те, що відгукнулися на його пропозицію про зустріч та наголосив, що це для нього велика честь, повідомляє Офіс Президента.

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Залучення молоді до державної політики

Глава держави висловив переконання, що молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції Гідності та стали рушійною силою протестів, є сильними особистостями, а тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Він попросив в учасників зустрічі розповісти про їхнє бачення розвитку України і про сфери, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

Як можна вас залучити, якщо вам це цікаво? Ви – громадськість. Вам ми можемо довіряти. Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких почалася Революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви і чим займаєтеся,

– заявив Володимир Зеленський.

Дехто з цих людей став захисником України і провів на фронті кілька років. Інші почали надавати волонтерську допомогу й нині тісно співпрацюють з ветеранами та профільними міністерствами. Хтось працює у сфері освіти, науки тощо. Кожен із присутніх висловив свої пропозиції щодо розвитку держави.

Розслідування справ Майдану

Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася під час цієї зустрічі, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

"Для вас справи Майдану – це дуже особисте. Повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто з винуватців зараз на волі, сиділи у в'язниці", – заявив президент.

Він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань і запевнив, що після ухвалення необхідних поправок Верховною Радою прокурори, які займалися справами Майдану, будуть задіяні й надалі.

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Підготовка до нормандської зустрічі

Учасники зустрічі висловили слова підтримки президенту напередодні саміту у нормандському форматі у Парижі 9 грудня.

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Учасники зустрічі закликали президента не погоджуватися на вибори на Донбасі під дулами автоматів. Вони наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом.

Свобода та гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали,

– сказав один з учасників зустрічі.

Зі свого боку Володимир Зеленський подякував за підтримку та запевнив, що на нормандській зустрічі не зрадить інтересів України.