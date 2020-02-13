Зеленский вывел Богдана из состава СНБО: указ

Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Его место в органе должен занять новый глава ОПУ Андрей Ермак.

Соответствующий указ уже появился на сайте главы государства. Документ датирован 12 февраля.

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Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав СНБО Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса Президента Украины. Вывести из состава СНБО Андрея Богдана,

– говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

Что известно об увольнении Богдана из ОП?

11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. На посту заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев. Одним из вопросов, из-за которого спорили политики, якобы является отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.



Однако, несмотря на эти слухи, Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.