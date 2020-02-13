10:44
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Зеленский вывел Богдана из состава СНБО: указ

      0 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Андрей Богдан / Getty images

      Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Его место в органе должен занять новый глава ОПУ Андрей Ермак.

      Соответствующий указ уже появился на сайте главы государства. Документ датирован 12 февраля.

      Актуально: Зеленский уволил единственного человека, который мог ему сказать " нет" – Гайдай о Богдане

      Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав СНБО Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса Президента Украины. Вывести из состава СНБО Андрея Богдана,
      – говорится в указе.

      Документ вступает в силу со дня опубликования.

      Что известно об увольнении Богдана из ОП?
      11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. На посту заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев. Одним из вопросов, из-за которого спорили политики, якобы является отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.

      Однако, несмотря на эти слухи, Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.

      Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1815
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Андрей Богдан Владимир Зеленский СНБО Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Секретное оружие РФ на Донбассе: русский наемник "слив" доказательства в сеть
      Михайло Макарук 86
      сегодня , 10:13 Плохая карьера премьер-министра Гончарука, или Почему не стоит искать "зраду"
      Сергій Фурса 118
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 914
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      413
      сегодня , 08:40 Вода в Крым: чего на самом деле хочет Кремль?
      Віталій Портников 577
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук