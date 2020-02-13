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      Зеленський вивів Богдана зі складу РНБО: указ

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      Володимир Зеленський і Андрій Богдан / Getty images

      Володимир Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Його місце в органі має зайняти новий очільник ОПУ Андрій Єрмак.

      Відповідний указ вже з’явився на сайті глави держави. Документ датований 12 лютого.

      Актуально: Зеленський звільнив єдину людину, яка могла йому сказати "ні", – Гайдай про Богдана

      Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу РНБО Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу Президента України. Вивести зі складу РНБО Андрія Богдана,
      – мовиться в указі.

      Документ набирає чинності з дня опублікування.

      Що відомо про звільнення Богдана з ОП?11 лютого главою Офісу Президента став Андрій Єрмак. На посаді замінив Андрія Богдана, якого президент Зеленський звільнив цього ж дня. У ЗМІ обговорювали конфлікт між Богданом і Єрмаком – мовляв, він триває вже декілька місяців. Одним з питань, через яке сперечалися політики начебто є відставка Віталія Кличка. Якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера.

      Однак, попри ці чутки, Єрмак після свого призначення назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.

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      сьогодні
      8390
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Андрій Богдан Володимир Зеленський РНБО Новини України Новини політики
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