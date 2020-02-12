Зеленський звільнив єдину людину, яка могла йому сказати "ні", – Гайдай про Богдана

Володимир Зеленський підписав указ про відставку Андрія Богдана з посади голови ОП та призначив замість нього Андрія Єрмака. На відміну від нового очільника Офісу, його попередник міг сперечатися з Зеленським і навіть влаштовувати скандали.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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На його думку, зі зміної голови ОП для країни кардинально нічого не зміниться, хіба що – певні акценти.

Президент Зеленський змінив людину, яка єдина могла сказати йому "ні" і зробити скандал. Ті, хто знають Єрмака, кажуть, що це людина, яка вміє те, що і вся українська влада. Вся українська влада вміє імітувати і прикриватися. Єрмак вміє створювати потрібний імідж,

– наголосив Гайдай.

Також він додав, що про Єрмака знають як про людину, яка хоче домовитися з Москвою. "І це мені, звичайно, дуже не подобається", – сказав Гайдай.

Він продовжив, що не варто очікувати кардинальних змін після відставки Богдана. "Для мене вони (Богдан і Єрмак – 24 канал) відрізняються характерами. Що відбулося? Що треба, коли приходить політик, аби щось мінялося? Який зміст є в людини? Якщо чесно, я в Андрія Богдана теж цей зміст не відчував. Я зовсім не знаю, який зміст і у Андрія Єрмака", – пояснив політтехнолог.

Але я не розумію, який зміст. І я боюся – як сказав один мій знайомий – що прийшли безконтентні люди, люди без змісту, люди характерів, своїх інтересів, інтриг,

– підсумував Гайдай.

Що відомо про відставку Богдана та її причини

Після кількох фейкових спроб, керівник ОП Андрій Богдан все ж подав у відставку. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський та одразу призначив новим головою ОП свого радника Андрія Єрмака.

У ЗМІ писали, що через тривалий конфлікт з Єрмаков Богдан нібито і вирішив залишити посаду. Мовляв, останнім часом на всіх важливих зустрічах президента все частіше супроводжував саме Єрмак. Тоді як Богдан майже відійшов від справ. Проте і Єрмак, і Богдан заявили, що жодних конфліктів між ними немає.



Андрій Єрмак

Ще однією причиною звільнення у медіа називали cуперечку із самим Зеленським. Мовляв, напередодні, він мав неприємну розмову з президентом, під час якої Богдан нібито заявив, що може написати заяву про відставку, на що Зеленський начебто відповів: "Іди й пиши".