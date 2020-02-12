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      Зеленский уволил единственного человека, который мог ему сказать " нет" – Гайдай о Богдане

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      Богдан и Зеленский / колаж 24 каналу

      Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Богдана с должности главы АП и назначил вместо него Андрея Ермака. В отличие от нового руководителя Офиса, его предшественник мог спорить с Зеленским и даже устраивать скандалы.

      Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

      Важно! Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

      По его мнению, со смененой главы ОП для страны кардинально ничего не изменится, разве что-определенные акценты.

      Президент Зеленский сменил человека, который единственный мог сказать ему "нет" и сделать скандал. Те, кто знают Ермака, говорят, что это человек, который умеет то, что и вся украинская власть. Вся украинская власть умеет имитировать и прикрываться. Ермак умеет создавать нужный имидж,
      – подчеркнул Гайдай.

      Также он добавил, что оЕрмаке знают как о человеке, который хочет договориться с Москвой. "И это мне, конечно, очень не нравится", – сказал Гайдай.

      Он продолжил, что не стоит ожидать кардинальных перемен после отставки Богдана. "Для меня они (Богдан и Ермак – 24 канал) отличаются характерами. Что произошло? Что надо, когда приходит политик, чтобы что-то менялось? Какое содержание есть у человека? Если честно, я у Андрея Богдана тоже этот смысл не чувствовал. Я совсем не знаю, какой смысл и у Андрея Ермака", – пояснил политтехнолог.

      Но я не понимаю, какой смысл. И я боюсь – как сказал один мой знакомый – что пришли безконтентные люди, люди без содержания, люди характеров, своих интересов, интриг,
      – заключил Гайдай.

      Что известно об отставке Богдана и ее причины

      После нескольких фейковых попыток руководитель ОП Андрей Богдан все же подал в отставку. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский и сразу назначил новым председателем ОП своего советника Андрея Ермака.

      В СМИ писали, что из-за длительного конфликта с Ермаком Богдан якобы и решил покинуть должность. Мол, в последнее время на всех важных встречах президента все чаще сопровождал именно Ермак. Тогда как Богдан почти отошел от дел. Однако и Ермак, и Богдан заявили, что никаких конфликтов между ними нет.

      єрмак
      Андрей Ермак

      Еще одной причиной увольнения в медиа называли спор с самим Зеленским. Мол, накануне, он имел неприятный разговор с президентом, во время которого Богдан якобы заявил, что может написать заявление об отставке, на что Зеленский якобы ответил: "Иди и пиши".

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Андрей Ермак Андрей Богдан
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