Зеленский уволил единственного человека, который мог ему сказать " нет" – Гайдай о Богдане

Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Богдана с должности главы АП и назначил вместо него Андрея Ермака. В отличие от нового руководителя Офиса, его предшественник мог спорить с Зеленским и даже устраивать скандалы.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

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По его мнению, со смененой главы ОП для страны кардинально ничего не изменится, разве что-определенные акценты.

Президент Зеленский сменил человека, который единственный мог сказать ему "нет" и сделать скандал. Те, кто знают Ермака, говорят, что это человек, который умеет то, что и вся украинская власть. Вся украинская власть умеет имитировать и прикрываться. Ермак умеет создавать нужный имидж,

– подчеркнул Гайдай.

Также он добавил, что оЕрмаке знают как о человеке, который хочет договориться с Москвой. "И это мне, конечно, очень не нравится", – сказал Гайдай.

Он продолжил, что не стоит ожидать кардинальных перемен после отставки Богдана. "Для меня они (Богдан и Ермак – 24 канал) отличаются характерами. Что произошло? Что надо, когда приходит политик, чтобы что-то менялось? Какое содержание есть у человека? Если честно, я у Андрея Богдана тоже этот смысл не чувствовал. Я совсем не знаю, какой смысл и у Андрея Ермака", – пояснил политтехнолог.

Но я не понимаю, какой смысл. И я боюсь – как сказал один мой знакомый – что пришли безконтентные люди, люди без содержания, люди характеров, своих интересов, интриг,

– заключил Гайдай.

Что известно об отставке Богдана и ее причины

После нескольких фейковых попыток руководитель ОП Андрей Богдан все же подал в отставку. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский и сразу назначил новым председателем ОП своего советника Андрея Ермака.

В СМИ писали, что из-за длительного конфликта с Ермаком Богдан якобы и решил покинуть должность. Мол, в последнее время на всех важных встречах президента все чаще сопровождал именно Ермак. Тогда как Богдан почти отошел от дел. Однако и Ермак, и Богдан заявили, что никаких конфликтов между ними нет.



Андрей Ермак

Еще одной причиной увольнения в медиа называли спор с самим Зеленским. Мол, накануне, он имел неприятный разговор с президентом, во время которого Богдан якобы заявил, что может написать заявление об отставке, на что Зеленский якобы ответил: "Иди и пиши".