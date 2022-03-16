С Зеленским не встречался, но переписывался и коротко разговаривал, – Кличко
Источник:"Украинская правда"
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что со времени начала войны не было личной встречи с президентом Зеленским. Однако общение было – в виде коротких телефонных разговоров.
Об этом мэр Киева сообщил в интервью. Он отметил, что также общение было в виде переписок.
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Встречи с Зеленским не было, – Виталий Кличко
Встречи не было, коротко разговаривал по телефону,
– лаконично ответил на вопрос журналиста Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что сейчас столичная власть делает все, что говорят военные. Ведь военная администрация – это максимально эффективный вариант управления на время военного положения.
Кличко убежден: за столицу будут бороться до последнего и бросят на это все силы. Мэр исключает сдачу Киева россиянам.
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