С Зеленским не встречался, но переписывался и коротко разговаривал, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что со времени начала войны не было личной встречи с президентом Зеленским. Однако общение было – в виде коротких телефонных разговоров.

Об этом мэр Киева сообщил в интервью. Он отметил, что также общение было в виде переписок.

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Встречи с Зеленским не было, – Виталий Кличко

Встречи не было, коротко разговаривал по телефону,

– лаконично ответил на вопрос журналиста Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сейчас столичная власть делает все, что говорят военные. Ведь военная администрация – это максимально эффективный вариант управления на время военного положения.

Кличко убежден: за столицу будут бороться до последнего и бросят на это все силы. Мэр исключает сдачу Киева россиянам.

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