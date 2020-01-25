Зеленский заявил, что хочет "ключики от новой Украины" передать другому человеку

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что не намерен баллотироваться на второй срок. Зато намерен в течение уже этой каденции реализовать все свои цели – чтобы потом передать "новую Украину" другому человеку, которому уже будет работать значительно легче.

Владимир Зеленский дал интервью израильскому " 9 каналу ", в котором, среди прочего, украинского президента спросили, получится ли у него то, что получилось в Голобородько (персонажа Зеленского в сериале "Слуга народа").

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Речь шла о том, получится ли у Зеленского достичь такого же успеха, которого в сериале достиг его персонаж – президент Голобородько. " Вы мне об этом скажете через четыре года ", – сказал глава Украины.

И пояснил: " Я хочу завершить войну. Я хочу изменить имидж Украины , которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и здесь коррупционер на коррупционере. Изменением людей, сменой элит, сменой правительства мы показываем, что мы другая страна".

Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять,

– отметил Зеленский относительно своих планов на кадровую политику.

По его мнению, нужно "обязательно почиститься", причем речь "о высших эшелонах власти, о правоохранительных органах".

Заметим, что 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года . Биография и интересные факты из жизни Президента Украины – в материале 24 канала.

Украинский президент отметил, что это "длинная история", однако уже во время его каденции этого удастся достичь. А уже после "дать взлет инвестиционный, дать классный климат".

Ключики от этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция,

– подытожил Зеленский.