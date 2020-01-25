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      Зеленский заявил, что хочет "ключики от новой Украины" передать другому человеку

      11 Читати новину українською
      Зеленский напомнил, что на второй срок идти не собирается / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что не намерен баллотироваться на второй срок. Зато намерен в течение уже этой каденции реализовать все свои цели – чтобы потом передать "новую Украину" другому человеку, которому уже будет работать значительно легче.

      Владимир Зеленский дал интервью израильскому "9 каналу", в котором, среди прочего, украинского президента спросили, получится ли у него то, что получилось в Голобородько (персонажа Зеленского в сериале "Слуга народа").

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      Речь шла о том, получится ли у Зеленского достичь такого же успеха, которого в сериале достиг его персонаж – президент Голобородько. "Вы мне об этом скажете через четыре года", – сказал глава Украины. 

      И пояснил: "Я хочу завершить войну. Я хочу изменить имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и здесь коррупционер на коррупционере. Изменением людей, сменой элит, сменой правительства мы показываем, что мы другая страна". 

      Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять,
      – отметил Зеленский относительно своих планов на кадровую политику. 

      По его мнению, нужно "обязательно почиститься", причем речь "о высших эшелонах власти, о правоохранительных органах".

      Заметим, что 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Биография и интересные факты из жизни Президента Украины – в материале 24 канала. 

      Украинский президент отметил, что это "длинная история", однако уже во время его каденции этого удастся достичь. А уже после "дать взлет инвестиционный, дать классный климат". 

      Ключики от этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция,
      – подытожил Зеленский. 

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      Зеленский объяснил, почему ведет прямой диалог с Путиным: детали
      24 января
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики
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