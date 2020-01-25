Зеленський заявив, що хоче "ключики від нової України" передати іншій людині

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що не має наміру балотуватися на другий термін. Натомість має намір протягом вже цієї каденції реалізувати всі свої цілі – щоб потім передати "нову Україну" іншій людині, якій вже працюватиметься значно легше.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", у якому, серед іншого, українського президента запитали, чи вийде у нього те, що вийшло у Голобородька (персонажа Зеленського в серіалі "Слуга народу").

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Мовилося про те, чи вийде у Зеленського досягти такого ж успіху, якого в серіалі досяг його персонаж – президент Голобородько. "Ви мені про це скажете через чотири роки", – відповів глава України.

І пояснив: "Я хочу завершити війну. Я хочу змінити імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Зміною людей, зміною еліт, зміною уряду ми показуємо, що ми інша країна".

Я впевнений, що нас чекає велика подорож в кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти. Міняти, міняти, міняти,

– зазначив Зеленський щодо своїх планів на кадрову політику.

На його думку, потрібно "обов'язково почиститися", причому мовиться "про вищі ешелони влади, про правоохоронні органи".

Зауважимо, що 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки. Біографія та цікаві факти з життя Президента України – у матеріалі 24 каналу.

Український президент зауважив, що це "довга історія", та попри це він вважає, що за його каденцію цього вдасться досягти. А вже опісля "дати зліт інвестиційний, дати класний клімат".

Ключики від цієї нової України – це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція,

– підсумував Зеленський.

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