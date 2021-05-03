21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил во 2 туре выборов президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. За 2 года главе государства еще не удалось выполнить всех обещаний, однако, он до сих пор лидирует в президентских рейтингах.

Это и не только в эфире программы "Между прочим" обсудили журналист Дмитрий Гнап и представитель украинской делегации на минских переговорах Денис Казанский. Кроме этого, политический обозреватель Владимир Фесенко прокомментировал последние санкции СНБО.

К слову Два года после победы Зеленского: как президент учился на собственных ошибках

Почему Зеленский до сих пор лидирует в президентских рейтингах

Дмитрий Гнап: Владимир Зеленский до сих пор остается политиком, который бы победил на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайший период. Почему так случилось? Возможно, потому что все же он даже через 2 года остался не таким, как все украинские политики, он сохранил образ "своего парня" для большинства украинских избирателей.

Денис Казанский: Я думаю, тут 2 причины. Прежде всего часть или большая часть тех обещаний, которые раздавали сначала президент Зеленский, а затем его партия "Слуга народа" были достаточно абстрактными. И мы не можем сказать, что их не выполнили. Ведь никто не говорил, кого именно будут сажать или что именно сажать, возможно, говорилось о картофеле, зерне, чтобы получать большие урожаи и экспортировать аграрную продукцию, это все происходит фактически.

К теме Через 2 года после выборов Зеленский до сих пор лидирует: свежий рейтинг кандидатов

А если серьезно, то почему такое отношение? Потому что действительно, кроме Зеленского все остальные политики – это политики старой формации. То есть новых конкурентов за это время у президента не появилось. А старые политики, которые по 15 – 20 лет в политике, настолько надоели электорату, что он не хочет к ним возвращаться.



Кого бы украинцы хотели видеть президентом / Инфографика 24 канала

Зеленский не хочет ждать, – Фесенко

Владимир Фесенко: в чем тут парадокс и проблема для нас и для Зеленского – мы хорошо начинаем, а потом происходит блокирование или торможение. Это уже было у его предшественников, просто у Зеленского это более контрастно. Это, к сожалению, традиционная проблема. Она связана с институтами.

В чем также парадокс Зеленского – он психологически склонен к таким решительным быстрым действиям, он не хочет ждать, где не надо ждать. Там, где это можно, вот как с санкциями, или когда был турборежим, когда некоторые решения можно было быстро принимать, он пытался это делать. Но нельзя все решения так принимать, потому что, например, экономическое развитие одновременными быстрыми решения не обеспечишь.

Интересно СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны, – СМИ

Здесь нужны системные последовательные действия, ведь именно системности и последовательности, в частности в кадровой политике, не хватает. Там есть нормальные, правильные решения, а есть и явные ошибки, сомнительные решения, как, например, с Татаровым. Поэтому работу над ошибками надо сделать и надо все же придать команде и своей деятельности больше системности и последовательности. Думаю, это главный резерв.