21 квітня 2019 року відбувся 2 тур виборів президента України. На ньому з рекордним результатом понад 73% переміг тоді ще комік і продюсер Володимир Зеленський.

Бывший фронтмен "95 квартала" получил бешеный кредит доверия от простых людей. Замученные политическими интригами и коррупцией предыдущей власти люди увидели в нем шанс на лучшую жизнь и решения всех своих проблем. Конечно, так не бывает, но, похоже, весной 2019 году в это поверил и сам Зеленский.

Почему сложно выполнять обещания

За 2 года с момента 2 тура можно уверенно говорить, что Владимир Зеленский – неплохой человек и точно – не худший из президентов Украины. Так же можно говорить о том, что большинство предвыборных обещаний Зеленский не выполнил. Но на то были объективные причины.

Он обещал стать "президентом мира", но сейчас Украина готовится дать отпор новой волне российской агрессии. Он обещал искоренить коррупцию, но она оказалась тертым калачом и дала бой, более того – смогла переманить на свою сторону немало персонажей из окружения гаранта. Он обещал украинское экономическое чудо, но пандемия коронавируса и мировой экономический кризис перевели жизни простых украинцев из режима "улучшение" в "выживание".

Президент дает понять, что все проблемы сразу решить невозможно / Фото с Instagram Юлии Мендель

Зеленскому пришлось учиться "быть президентом Украины" с нуля, ведь опыт предшественников – скорее отрицательный. Этот процесс напоминал "разведку боем" – довольно быстро Зеленский понял, что новая работа очень отличается от его предыдущей и не имеет ничего общего с тем, что делал президент Голобородько или что шептал на ухо визирь Богдан.

Работа над ошибками

Избежать проколов не удалось, пришлось учиться на собственных ошибках. Иногда это удавалось – например, на передовой президент уже не появляется в яркой рубашке и уже не является легкой добычей для российских снайперов.

Президент Украины в хорошей физической форме, хотя и стал меньше улыбаться / Фото Офиса Президента

За 2 года украинцы привыкли, что их президент именно такой. Упоминаний о комедийном прошлом политика становится все меньше, разрушаются и ассоциации Зеленского с его персонажами из прошлой жизни. Сейчас о них вспоминают разве что пропагандисты из России или экзальтированные маргинальные сторонники политических оппонентов.

В 2021 году президент Зеленский показал себя как сильный политик. Он решился дать бой пятой колонне Кремля в Украине и перешел от слов к делу. Российским агентам, впервые за 7 лет войны сделали больно и, возможно, именно этим объясняется активизация российских военных на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Обращение президента Украины к нации 20 апреля 2021:

20 апреля 2021 года президент Зеленский после длительной паузы записал большое обращение к нации. Простые, но сильные слова напомнили знаменитую речь Черчилля We Shall Fight on the Beaches 1940 года и показали, что 2 года назад – 21 апреля 2019 года Украина, похоже, не ошиблась с выбором. Впрочем, к тому, чтобы "сделать их вместе", еще далеко.