Соответствующий ролик в свою сторис выложил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он выразил благодарность Германии за сопровождение борта с главой украинского государства.

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Самолет президента сопровождали истребители

На видео, которое выложил в своем инстаграме Сергей Никифоров, можно увидеть, как рядом с бортом, на котором находился Владимир Зеленский, летела пара немецких истребителей. Говорится о самолетах Eurofighter Typhoon.

Спасибо, Германии,

– написал Никифоров.

Самолет с Зеленским сопровождали истребители: смотрите видео

Зеленский и Макрон подписали соглашение по безопасности

Обратим внимание, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в Париже подписали соглашение по безопасности. Французский лидер во время совместной пресс-конференции пообещал долгосрочную поддержку для нашего государства.

Он отметил, что соглашение по безопасности конкретизирует те обязательства, которые страны взяли на себя во время Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года. По его словам, поддержка имеет "коллективное измерение".

Эммануэль Макрон добавил, что Россия не только подрывает международную безопасность, но и дестабилизирует мир. Кроме того, она пренебрегает собственными обязательствами, которые взяла на себя в 1990-х годах. А вот Украина защищает международное право.

Соглашение по безопасности между Украиной и Францией подписали на 10 лет. Действовать оно будет до тех пор, пока наше государство не станет членом НАТО. Также Париж на поддержку Украины выделит 6 миллиардов евро.

Он добавил, что Франция в дальнейшем будет поддерживать Украину в поставке техники, кооперации оборонных предприятий, делиться разведывательными данными, а также оказывать гражданскую помощь.

Мы готовы делать больше, даже если это нарушит привычки и комфорт,

– подчеркнул Макрон.

Речь идет об усилении обороноспособности Европы и продолжение поддержки Украины. Франция будет делать это в формате "сегодня, завтра и сколько нужно".

Также во время пресс-конференции Эммануэль Макрон рассказал, когда приедет с визитом в Украину. Он заверил, что следует ожидать его в Киеве до середины марта.