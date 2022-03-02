Президента Украины Владимира Зеленского наградили наивысшей государственной наградой Латвии. Решение было принято единогласно на внеочередном заседании.

Лидера Украины наградили орденом Виестура первой степени – за непреклонную защиту своей страны и земли. Об этом сообщила канцлер Сармите Элерте.

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За мужество и непреклонную защиту

По ее словам, Зеленскому вручили награду за личное мужество и лидерство в отстаивании общих ценностей Европы.



Зеленского наградили орденом Виестура / Фото пресс-службы президента Латвии

Что такое орден Виестура

Это самая высокая награда Латвии. Ее получают военные и гражданские за особые военные заслуги, защиту государственной независимости, государственной границы, формирование государственных вооруженных сил и воспитание гражданского сознания граждан.

Отметим, что Латвия продолжает помогать нашему государству на фоне агрессии России. Более 30 грузовиков с помощью страны передала 26 февраля. Они содержали шлемы, сухие пайки, медицинские приборы, лекарства и 500 тонн дизельного горючего.

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