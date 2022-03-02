Лідера України нагородили орденом Віестура першого ступеня – за непохитний захист своєї країни та землі. Про це повідомила канцлерка Сарміте Елерте.

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За мужність та непохитний захист

За її словами, Зеленського нагородили відзнакою за особисту мужність та лідерство у відстоювання спільних цінностей Європи.



Зеленського нагородили орденом Віестура / Фото пресслужби президента Латвії

Що таке орден Віестура

Це – найвища нагорода Латвії. Її отримують військові та цивільні за особливі військові заслуги, захист державної незалежності, державного кордону, формування державних Збройних сил та виховання громадянської свідомості громадян.

Відзначимо, що Латвія продовжує допомагати нашій державі на тлі агресії Росії. Понад 30 вантажівок з допомогою країна передала 26 лютого. Вони містили шоломи, сухі пайки, медичні прилади, ліки та 500 тонн дизельного пального.

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