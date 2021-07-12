Следует наращивать темпы вакцинации: у Зеленского обсудили противодействие штамму Дельта

Чтобы противодействовать распространению штамма коронавируса Дельта, следует наращивать темпы вакцинации. Кроме того, нужно увеличивать количество тестирований на COVID-19 и лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что следующие недели будут готовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости. Об этом говорилось на селекторном совещании власти.

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Кроме того, обратили внимание на наращивание темпов вакцинации. По данным Минздрава, в Украине уже сделано почти 3,5 миллиона прививок против COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac. Вскоре ее распределят в регионы. Ожидают еще на 1,23 миллиона доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Что известно о штамме Дельта

Новый штамм впервые обнаружили в Индии, поэтому его называют индийским. Его уже зафиксировали в более 100 странах мира.

Этот штамм особенно заразен. Он может снижать естественный иммунитет организма после перенесенной болезни на 60%.

Для тех, кто приезжает в Украину из стран со значительным распространением опасного штамма обновили правила въезда.

В Украине уже обнаружили заражение. Штамм Дельта привезли из России 66-летняя женщина и ее ребенок-подросток.

Главный санитарный врач Игорь Кузин 10 июля заявил о новых подозрениях на инфицирование.

Что известно о штамме Дельта / инфографика 24 канала