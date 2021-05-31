У Зеленского рассказали о возможности референдума по Донбассу

Референдум по Донбассу могут провести при одном условии. В Офисе Президента утверждают, что будут делать это, если переговоры будут требовать такого шага.

Украина ищет дипломатический путь, чтобы обеспечить длительный мир. Об этом заявил советник председателя ОП из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк.

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Вопрос Донбассу не будет одной из первых тем референдума

Подоляк вспомнил слова президента Владимира Зеленского, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум – ситуация на Донбассе. Однако советник отметил, это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем для голосования.

Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе,

– сказал Подоляк.

По словам политика, любого вопроса на референдуме или решение, который нарушает нашу Конституцию, не может быть даже гипотетически.

Что говорил Зеленский ранее

Президент действительно говорил, что на государственном референдуме будут рассматривать важный вопрос в Украине – ситуацию на Донбассе.

Референдум по такой теме могли бы представить для рассмотрения общества довольно быстро.



Закон о референдуме / Инфографика 24 канала