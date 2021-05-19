Такое мнение высказал политолог Юрий Романенко. Также в эфире программы говорили о жертвах от избиения Виктором Медведчуком и его связях с пятым Президентом Украины Петром Порошенко и главой Кремля Владимиром Путиным.

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О звонках Медведчука

Я считаю, что это очень важно для Украины. Для Зеленского это один из самых больших шансов, чтобы начать переформатирование большой политики, ради которого его и выбрали.

Все ждали, что старая элита будет переформатирована и потеряет свое влияние, а мы сможем превратиться в нормальное государство. Думаю, значение этого именно таково.

Меня не то чтобы поразили разговоры Медведчука. Больше порадовал тот факт, что мы их наконец получили. Многие вопросы, которые возникли еще в 2014 году у многих людей, нашли связь.

Пазл складывается и это очень хорошо для выяснения того, что произошло в 2014 году и на Майдане вообще. Был ли Майдан частью операции вторжения России, или они просто использовали ситуацию для захвата Крыма и Донбасса? Это главный вопрос.

Если мы выясним, как эта ниточка раскручивалась – она обязательно нас приведет к тому, как эти процессы происходили.

Справка. Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование с разговорами пророссийского политика Виктора Медведчука. Он вел переговоры с боевиками, помощниками Путина и главарями незаконных вооруженных формирований.

О связи Медведчука, Путина и Порошенко

Из пленок четко следует, что Порошенко и Медведчук напрямую связаны друг с другом. Любой человек, который пересмотрит пленки, увидит, как Медведчук постоянно говорит своим собеседникам из России: "Я переговорю с Порошенко, сейчас у меня будет с ним встреча, он только вернулся".

Из этого вытекает ужасная ситуация. Получается, что какую-то часть боевых действий вели по договоренности обеих сторон. Кровавая театрализация, это фактически кровавый спектакль.

Когда есть ситуация договоренности между высшим руководством с обеих сторон – это предательство, других слов нет. Поэтому понятно, что Порошенко оказался под очень пристальным зрением правоохранительных органов.

Всем нужно выяснить:

что было;

кто еще туда втянут;

кто давал приказы.

О жертвах Медведчука

Детали от жертв, которых он избил, – это"штрих к психологическому портрету". Да, это делает лучшее понимание его личности.

Мужчина, которого избил Медведчук, рассказал детали преступления: видео

Такие люди как Медведчук – очень прагматичны. Я не думаю, что тогда (в 1983 году – 24 канал) у Москвы были большие планы на Медведчука. Все создается постепенно. Когда Москва видит, что человек имеет потенциал выйти на такое место – с ним начинают сотрудничать. Было у него что-то из КГБ или нет – это не так важно. Сейчас надо распутывать его влияние и дать ему то наказание, которое он должен понести.