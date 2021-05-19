Таку думку висловив політолог Юрій Романенко. Також в ефірі програми говорили про жертв від побиття Віктором Медведчуком та його зв'язки з п'ятим Президентом України Петром Порошенком та очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Про дзвінки Медведчука

Я вважаю, що це дуже важливо для України. Для Зеленського це один з найбільших шансів, щоб почати переформатування великої політики, заради якого його і вибрали.

Усі чекали, що стара еліта буде переформатована і втратить свій вплив, а ми зможемо перетворитись в нормальну державу. Думаю, значення цього саме таке.

Мене не те щоб вразили розмови Медведчука. Більше порадував той факт, що ми їх нарешті отримали. Багато питань, які виникли ще у 2014 році у багатьох людей, знайшли зв'язок.

Пазл складається і це дуже добре для вияснення того, що відбулось у 2014 році і на Майдані взагалі. Чи був Майдан частиною операції вторгнення Росії, чи вони просто використали ситуацію для захвату Криму і Донбасу? Це головне питання.

Якщо ми з'ясуємо, як ця ниточка розкручувалася – вона обов'язково нас приведе до того, як ці процеси відбувались.

Довідка. Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування із розмовами проросійського політика Віктора Медведчука. Він вів переговори з бойовиками, помічниками Путіна та ватажками незаконних збройних формувань.

Про зв'язок Медведчука, Путіна та Порошенка

З плівок чітко випливає, що Порошенко і Медведчук напряму пов'язані один з одним. Будь-яка людина, яка перегляне плівки, побачить, як Медведчук постійно говорить своїм співрозмовникам з Росії: "Я переговорю з Порошенком, зараз у мене буде з ним зустріч, він тільки повернувся".

З цього випливає жахлива ситуація. Виходить, що якусь частину бойових дій вели за домовленістю обох сторін. Кривава театралізація, це фактично кривавий спектакль.

Коли є ситуація домовленості між вищим керівництвом з обох сторін – це зрада, інших слів немає. Тому зрозуміло, що Порошенко опинився під дуже пильним зором правоохоронних органів.

Всім потрібно з'ясувати:

що було;

хто ще туди втягнений;

хто давав накази.

Про жертв Медведчука

Деталі від жертв, яких він побив, – це "штрих до психологічного портрету". Так, це робить краще розуміння його особистості.

Чоловік, якого побив Медведчук, розповів деталі злочину: відео

Такі люди як Медведчук – дуже прагматичні. Я не думаю, що тоді (у 1983 році – 24 канал) у Москви були великі плани на Медведчука. Все створюється поступово. Коли Москва бачить, що людина має потенціал вийти на таке місце – з нею починають співпрацювати. Було у нього щось з КДБ чи ні – це не так важливо. Зараз треба розплутувати його вплив і дати йому те покарання, яке він має понести.