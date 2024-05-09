Кроме того, оккупанты передумали “охотиться” и на экс-президента Петра Порошенко. Его карточка тоже куда-то делась.

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Что случилось

РосСМИ заметили, что ни Зеленского, ни Порошенко больше нельзя найти в сервисе розыска на сайте МВД России. Информацию о нынешнем и бывшем руководителях нашего государства убрали.

Напомним, что пропагандисты обнаружили анкетные данные украинских политиков 4 мая. После этого, в МВД страны-агрессора сделали неожиданное заявление.

Там отметили, что ведомство является лишь техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске.

В случае с Зеленским и другими деятелями украинской политики решение об объявлении розыска и его прекращении принимается Следственным комитетом России и его территориальными подразделениями.

РосСМИ выяснили, как Зеленский и Порошенко оказались в "розыске". Оказалось, их в базу МВД России добавила очередная часть этого ведомства в оккупированной Донецкой области. На самом деле, анекты президентов Украины попали в базу не позднее 22 февраля, но заметили их только в начале мая.

Что предшествовало