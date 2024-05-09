Кроме того, оккупанты передумали “охотиться” и на экс-президента Петра Порошенко. Его карточка тоже куда-то делась.
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Что случилось
РосСМИ заметили, что ни Зеленского, ни Порошенко больше нельзя найти в сервисе розыска на сайте МВД России. Информацию о нынешнем и бывшем руководителях нашего государства убрали.
Напомним, что пропагандисты обнаружили анкетные данные украинских политиков 4 мая. После этого, в МВД страны-агрессора сделали неожиданное заявление.
Там отметили, что ведомство является лишь техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске.
В случае с Зеленским и другими деятелями украинской политики решение об объявлении розыска и его прекращении принимается Следственным комитетом России и его территориальными подразделениями.
РосСМИ выяснили, как Зеленский и Порошенко оказались в "розыске". Оказалось, их в базу МВД России добавила очередная часть этого ведомства в оккупированной Донецкой области. На самом деле, анекты президентов Украины попали в базу не позднее 22 февраля, но заметили их только в начале мая.
Что предшествовало
- Вместе с Зеленским и Порошенко, пропагандисты обнаружили, что в розыске находится также командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
- На Банковой отреагировали на объявление в розыск президента. Там посоветовали оккупантам сначала поискать собственную совесть и здравый смысл.
- В МИД Украины тоже не оставили инцидент без комментариев. Там назвали его "свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды" и напомнили, что ордер МУС на арест Путина реальный.
- Ранее в розыск уже объявляли руководителя ГУР Буданова и главы СБУ Малюка. Их даже судили заочно в стране-агрессоре.