Крім того, окупанти передумали "полювати" й на експрезидента Петра Порошенка. Його карточка теж кудись подівалася.
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Що трапилося
РосЗМІ помітили, що ні Зеленського, ні Порошенка більше не можна знайти у сервісі розшуку на сайті МВС Росії. Інформацію про нинішнього та колишнього очільників нашої держави прибрали.
Нагадаємо, що пропагандисти виявили анкетні дані українських політиків 4 травня. Після цього, у МВС країни-агресорки зробили несподівану заяву.
Там наголосили, що відомство є лише технічним виконавцем, який на своєму інтернет-ресурсі з ініціативи різних слідчих органів, органів дізнання та судових органів розміщує та видаляє відомості про осіб, які перебувають у розшуку.
У випадку із Зеленським та іншими діячами української політики рішення про оголошення розшук і його припинення ухвалюється Слідчим комітетом Росії та його територіальними підрозділами.
РосЗМІ з'ясували, як Зеленський та Порошенко опинилися у "розшуку". Виявилося, їх до бази МВС Росії додала чергова частина цього відомства в окупованій Донецькій області. Насправді анкети президентів України потрапили до бази не пізніше 22 лютого, але помітили їх лише на початку травня.
Що передувало
- Разом із Зеленським і Порошенком, пропагандисти виявили, що у розшуку перебуває також командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
- На Банковій відреагували на оголошення у розшук президента. Там порадили окупантам спершу пошукати власну совість і здоровий глузд.
- У МЗС України теж не залишили інцидент без коментарів. Там назвали його "свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди" та нагадали, що ордер МКС на арешт Путіна реальний.
- Раніше у розшук вже оголошували керівника ГУР Буданова та очільника СБУ Малюка. Їх навіть судили заочно у країні-агресорці.