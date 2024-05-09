Крім того, окупанти передумали "полювати" й на експрезидента Петра Порошенка. Його карточка теж кудись подівалася.

Дивіться також Україна зупинить російський наступ, коли отримає зброю від США, — Зеленський

Що трапилося

РосЗМІ помітили, що ні Зеленського, ні Порошенка більше не можна знайти у сервісі розшуку на сайті МВС Росії. Інформацію про нинішнього та колишнього очільників нашої держави прибрали.

Нагадаємо, що пропагандисти виявили анкетні дані українських політиків 4 травня. Після цього, у МВС країни-агресорки зробили несподівану заяву.

Там наголосили, що відомство є лише технічним виконавцем, який на своєму інтернет-ресурсі з ініціативи різних слідчих органів, органів дізнання та судових органів розміщує та видаляє відомості про осіб, які перебувають у розшуку.

У випадку із Зеленським та іншими діячами української політики рішення про оголошення розшук і його припинення ухвалюється Слідчим комітетом Росії та його територіальними підрозділами.

РосЗМІ з'ясували, як Зеленський та Порошенко опинилися у "розшуку". Виявилося, їх до бази МВС Росії додала чергова частина цього відомства в окупованій Донецькій області. Насправді анкети президентів України потрапили до бази не пізніше 22 лютого, але помітили їх лише на початку травня.

Що передувало