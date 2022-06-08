Зеленского в США отметили наградой "Легенда лидерства"

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду "Легенда лидерства". Ее получают мировые лидеры, которые проявили героизм и оказали влияние на отрасли, культуры или государства.

Об этом объявили в ходе саммита генеральных директоров компаний Еля Yale CEO Summit. Зеленский был благодарен за престижную награду.

Важно Зеленский встретился с бизнесменом Говардом Баффетом: обсудили возобновление Украины

Это награда для всего украинского народа

Президент Владимир Зеленский воспринимает эту награду как награду для всего украинского народа. После полномасштабного вторжения все граждане начали работать над тем, чтобы бороться с российскими оккупантами.

Зеленский участвовал в саммите по видеосвязи. Саму награду лично принял постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

Во время встречи Зеленский отмечал, что международное сообщество должно остановить Россию и Владимира Путина. По его словам, только сильная Украина и крепкий союз между США, Канадой, государствами Евросоюза, Австралии, стран Африканского континента и Азии помогут заставить Россию за стол переговоров. Сейчас она совершенно не желает этого делать.

Зеленский подчеркнул, что одна страна не может диктовать условия для всего мира. Если сейчас разрешить агрессору победить, то Россия не остановится. Дальше Кремль пойдет в Европу – и последствия будут очень серьезными. Кафиры не умеют вести себя цивилизованно.

"Если Украина не выдержит, дальше, поверьте, будут Польша, страны Балтии, Европа. Аппетит у этого государства, нарушившего международные законы и нашу территориальную целостность, велик. Она так же аппетитно заходит и в бизнесе, без каких-либо законов рынка". Они начнут и вам диктовать условия: как заниматься бизнесом, с кем заниматься бизнесом, с какими государствами сотрудничать, а с какими нет», – сказал Владимир Зеленский.

Стоит добавить, что в Yale CEO Summit, который проходил в Нью-Йорке, приняли участие более 100 топ-менеджеров глобальных компаний, известные ученые из американских университетов и т.д.

Напомним, в сегодняшнем вечернем обращении Владимир Зеленский вспомнил , что именно в этот день, 8 июня, начался Евро-2012.

Вас может заинтересовать – Лавров назвал продовольственный кризис безделушкой: смотрите видео