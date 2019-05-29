Зеленского призвали предоставить гражданство Украины россиянке, которая воевала на Донбассе

Президента Владимира Зеленского призвали предоставить гражданство Украины россиянке Юлии Толопе с позывным "Валькирия", которая с 2014 года воевала против пророссийских боевиков на Донбассе.

"Обратилась к новоизбранному президенту с просьбой предоставить гражданство Юлии Толопе. Вместе с коллегами и раньше занимались этим вопросом, мне жаль, что не успели пройти все бюрократические процедуры. Ждем теперь решения от новой власти", – написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Что известно про Юлию Толопу?

23 летняя россиянка с Кавказа Юлия Толопа до 18 лет жила в родном Пятигорске. А в 2014 году посмотрела по телевизору о событиях Евромайдана и решила все увидеть собственными глазами.

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После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Юлия пошла добровольцем в батальон "Айдар". Потом – в батальон "Донбасс" и 16-й батальон 58-й бригады.

"Валькирия" была штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину, занималась аэроразведкой, получила многочисленные ранения и контузии. При этом у нее до сих пор нет украинского паспорта, за который Толопа борется уже несколько лет.

В Украине Юлия родила дочь Мирославу, которой сейчас 2 года. В 2016 году "Толопа" составила военную присягну на верность Украине. В России против военной открыто несколько уголовных дел.



Юлия Толопа с дочерью Мирославой

Заметим, что 28 мая своим указом Зеленский вернул украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, а также предоставил гражданство российскому нападающему хоккейной команды "Донбасс" Александру Костикову.