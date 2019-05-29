Зеленського закликали надати громадянство України росіянці, яка воювала на Донбасі

Президента Володимира Зеленського закликали надати громадянство України росіянці Юлії Толопі з позивним "Валькірія", яка з 2014 року воювала проти проросійських бойовиків на Донбасі.

"Звернулася до новообраного президента з проханням надати громадянство Юлії Толопі. Разом з колегами і раніше займалися цим питанням, мені шкода, що не встигли пройти всі бюрократичні процедури. Чекаємо тепер рішення від нової влади", – написала у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Що відомо про Юлію Толопу?

23 річна росіянка з Кавказу Юлія Толопа до 18 років жила в рідному П'ятигорську. А в 2014 році подивилася по телевізору про події Євромайдану і вирішила все побачити на власні очі.

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Після окупації Криму та початку війни на Донбасі Юлія пішла добровольцем у батальйон "Айдар". Потім – у батальйон "Донбас" та 16-й батальйон 58-ї бригади.

"Валькірія" була штурмовиком, командиркою БМП, звільняла Луганщину, займалась аеророзвідкою, отримала численні поранення та контузії. При цьому в неї досі немає українського паспорта, за який Толопа бореться вже кілька років.

В Україні Юлія народила доньку Мирославу, якій зараз 2 роки. У 2016 році "Толопа" склала військову присягу на вірність Україні. У Росії проти військової відкрито кілька кримінальних справ.



Юлія Толопа з донькою Мирославою

Зауважимо, що 28 травня своїм указом Зеленський повернув українське громадянство екс-губернаторові Одещини Міхеїлу Саакашвілі, а також надав громадянство російському нападнику хокейної команди "Донбас" Олександру Костікову.