Зеленскому не стоит покидать Киев, – политолог о вероятности встречи с Байденом

Визит Джо Байдена в Киев уже назвали невозможным из соображений безопасности. В то же время покидать столицу Украины во время войны Владимиру Зеленскому тоже не стоит.

Вероятность встречи президентов США и Украины на данный момент маленькая, но если бы Зеленский утвердительно сказал, что это необходимо – она могла бы состояться. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян.

Обратите внимание Байден не едет к Зеленскому в Киев по соображениям безопасности, – госпожа посол

Дефицита встречи Байдена и Зеленского нет, – Саакян

"В этом случае (в вопросе встречи – 24 канал), мне кажется, что мяч больше на стороне Украины. Но Зеленскому покидать Киев сейчас не стоит", – заявил Саакян.

По словам политолога, большая часть команды Зеленского поддерживает позицию относительно того, чтобы президент оставался в Киеве. Даже если встреча состоится – ни о чем конкретном не договорятся, считает Олег Саакян.

"Коммуникации там и так происходят постоянно, поэтому дефицита такой встречи сегодня нет. Сейчас находиться в Киеве важнее для Зеленского", – сказал политолог.

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