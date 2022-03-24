Вірогідність зустрічі президентів США та України наразі мала, але якби Зеленський ствердно сказав, що це необхідно – вона могла б відбутись. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

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Дефіциту зустрічі Байдена та Зеленського нема, – Саакян

"У цьому випадку (в питанні зустрічі – 24 канал), мені здається, що м'яч більше на стороні України. Але Зеленському покидати Київ зараз було б не варто", – заявив Саакян.

За словами політолога, більша частина команди Володимира Зеленського підтримує позицію щодо того, щоб президент залишався у Києві. Навіть якщо зустріч відбудеться – нічого конкретного домовлено не буде, вважає Олег Саакян.

"Комунікації там і так відбуваються постійно, тому дефіциту такої зустрічі сьогодні нема. Зараз перебувати в Києві важливіше для Зеленського", – сказав політолог.

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