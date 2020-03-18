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      Зеленскому хотят разрешить вводить чрезвычайное положение единолично

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      На заседание Кабмина было решено изменить механизм введения в Украине чрезвычайного положения. По предложению, ввести его в случае крайней необходимости сможет президент единолично.

      Такое предложение поддержали на заседании правительства 18 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать соответствующий законопроект Министерству юстиции.

      Узнайте Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

      Отмечается, что такое право следует применять в случае масштабного распространения коронавируса.

      Поручаю разработать закон на полномочия президента вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде. Это для того, если будет полностью невозможно собираться,
      – сказал Шмыгаль.

      Кроме того, Минюст будет разрабатывать еще и другие законы о делегировании полномочий между ветвями власти. Какие именно – на заседании Кабмина не отметили.

      Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан. Подробнее о том, какие ограничения могут ввести в Украине из-за чрезвычайного положения, читайте в материале по ссылке.

      Какой механизм введения чрезвычайного положения действует в Украине сейчас

      Чрезвычайное положение вводится по прошению Совета национальной безопасности или правительства. Президент издает указ и обращается с ним в парламент. В дальнейшем он должен быть утвержден народными депутатами в течение двух дней.

      Сейчас режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Словакии, Чехии, Исландии, Эстонии, Испании, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Казахстане, США и Молдове.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Верховная Рада Чрезвычайное положение Владимир Зеленский
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