Зеленскому хотят разрешить вводить чрезвычайное положение единолично

На заседание Кабмина было решено изменить механизм введения в Украине чрезвычайного положения. По предложению, ввести его в случае крайней необходимости сможет президент единолично.

Такое предложение поддержали на заседании правительства 18 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать соответствующий законопроект Министерству юстиции.

Узнайте Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

Отмечается, что такое право следует применять в случае масштабного распространения коронавируса.

Поручаю разработать закон на полномочия президента вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде. Это для того, если будет полностью невозможно собираться,

– сказал Шмыгаль.

Кроме того, Минюст будет разрабатывать еще и другие законы о делегировании полномочий между ветвями власти. Какие именно – на заседании Кабмина не отметили.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан. Подробнее о том, какие ограничения могут ввести в Украине из-за чрезвычайного положения, читайте в материале по ссылке.

Какой механизм введения чрезвычайного положения действует в Украине сейчас

Чрезвычайное положение вводится по прошению Совета национальной безопасности или правительства. Президент издает указ и обращается с ним в парламент. В дальнейшем он должен быть утвержден народными депутатами в течение двух дней.

Сейчас режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Словакии, Чехии, Исландии, Эстонии, Испании, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Казахстане, США и Молдове.