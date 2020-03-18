Зеленському хочуть дозволити вводити надзвичайний стан одноосібно

На засідання Кабміну було вирішено змінити механізм введення в Україні надзвичайного стану. За пропозицією, ввести його у разі крайньої необхідності зможе президент одноосібно.

Таку пропозицію підтримали на засіданні уряду 18 березня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити відповідний законопроєкт Міністерству юстиції.

Дізнайтеся Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Зазначається, що таке право варто застосовувати у разі масштабнішого поширення коронавірусу.

Доручаю розробити закон на уповноваження президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді. Це для того, якщо вона буде повністю унеможливлена збиратися,

– зазнагив Шмигаль.

Окрім того, Мін'юст розроблятиме ще й інші закони щодо делегування повноважень між гілками влади. Які саме – на засіданні Кабміну не зазначили.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян. Детальніше про те, які обмеження можуть запровадити в Україні за надзвичайного стану, читайте у матеріалі за посиланням.

Який механізм введення надзвичайного стану діє в Україні зараз

Надзвичайний стан вводиться за поданням Ради національної безпеки або уряду. Президент видає указ і звертається із ним до парламенту. Надалі він має бути затверджений народними депутатами протягом двох днів.

Наразі режим надзвичайного стану ввели в Італії, Словаччині, Чехії, Ісландії, Естонії, Іспанії, Румунії, Сербії, Латвії, Болгарії, Швейцарії, Казахстані, США та Молдові.