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      24 Канал Программы Актуальное интервью
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Зеленскому это не выгодно, – политолог объяснил, почему Гончарука оставили в должности

      Актуальное интервью 74 Читати новину українською

      О встрече Алексея Гончарука с Владимиром Зеленским и его заявлении об отставке – в эфире 24 каналу рассказали политолог Тарас Семенюк и представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк.

      Почему Гончарук подал заявление об отставке

      Елена Шуляк: Заявление об отставке – это взвешенный, мужественный шаг Гончарука. Он доказывает то, что он является командным игроком большой президентской команды, ведь именно президент представлял Гончарука парламенту перед тем, как мы в Раде давали за него голоса.

      Актуально: Зеленский не принял отставку Гончарука и дал ему шанс

      Мы знаем, что именно Гончарук реализует президентскую программу, с которой он шел на выборы. Для того, чтобы после этого скандала с пленками снять все вопросы, касающиеся доверия, уважения к президенту, Гончарук принял решение написать это заявление. Этим он подчеркивает, что не держится за должность и может совершать такие поступки.

      Что известно об отставке Алексея Гончарука?15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президента Зеленского.

      Все записи изложил подозрительный ютуб-канал "Как обмануть президента". А возмущение в соцсетях начали разгонять депутаты так называемой "группы Коломойского" в "Слуге народа" – Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий.

      На следующий день Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту. Однако, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада. Вечером между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.

      Почему Зеленский не принял отставку Гончарука

      Тарас Семенюк: 21 января в Давосе начнется Всемирный экономический форум. Его посетят, в частности, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. А ехать в Швейцарию с "недопремьером" – было бы плохим сигналом для инвесторов. Поэтому таким образом президент себя страхует.

      Видео встречи, которое опубликовал Офис Президента – это публичный разговор. В кулуарах или один на один они обсудили серьезные вопросы.

      Смотрите видео встречи Зеленского и Гончарука:

      Зеленскому не выгодно сейчас отправлять правительство в отставку, потому что начались реформы, которых мы ждали, – рынок земли, большая приватизация, ряд экономических реформ и так далее. А с другой стороны, если посмотреть на вероятных кандидатов, то создается впечатление, что Зеленский не будет, скажем так, условно единым центром принятия решений. Если это будет Аваков или Витренко, то они будут создавать вокруг себя сферу влияния и они не будут оглядываться на Банковую, чтобы синхронизировать все события.

      Может ли Аваков стать премьером

      Тарас Семенюк: Аваков не просто министр – это система. Мне вспоминается по истории итальянской республики, был такой политик Джулио Андреотти, который 7 раз был премьер-министром и 15 раз министром, вот такой серьезный политик. Но это был человек, который контролирует большой кусок власти, на которую опирается значительная часть принятия решений. Очевидно, что с ним будет сложно.

      аваков
      Провалы Арсена Авакова на должности главы МВД / Инфографика 24 канала

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Арсен Аваков
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