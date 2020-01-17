Зеленському це не вигідно, – політолог пояснив, чому Гончарука залишили на посаді

Про зустріч Олексія Гончарука з Володимиром Зеленським та заяву прем'єра про відставку – в ефірі 24 каналу розповіли політолог Тарас Семенюк та представниця уряду у Верховній Раді Олена Шуляк.

Чому Гончарук подав заяву про відставку

Олена Шуляк: Заява про відставку – це виважений, мужній крок Гончарука. Він доводить те, що він є командним гравцем великої президентської команди, адже саме президент представляв Гончарука парламенту перед тим, як ми в Раді давали за нього голоси.

На часі: Зеленський не прийняв відставку Гончарука та дав йому шанс

Ми знаємо, що саме Гончарук реалізує президентську програму, з якою він йшов на вибори. Для того, щоб після цього скандалу з плівками зняти всі питання, які стосуються довіри, поваги до президента, Гончарук прийняв рішення написати цю заяву. Цим він підкреслює, що не тримається за посаду і може робити такі вчинки.

Що відомо про відставку Олексія Гончарука? 15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.



Всі записи виклав підозрілий ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький.



Наступного дня Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту. Однак, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада. Ввечері між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.

Чому Зеленський не прийняв відставку Гончарука

Тарас Семенюк: 21 січня у Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум. Його відвідають, зокрема, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук. А їхати у Швейцарію з "недопрем'єром" – було б поганим сигналом для інвесторів. Тож у такий спосіб президент себе страхує.

Відео зустрічі, яке опублікував Офіс Президента – це публічна розмова. В кулуарах або наодинці вони обговорили серйозніші питання.

Дивіться відео зустрічі Зеленського та Гончарука:

Зеленському не вигідно зараз відправляти уряд у відставку, тому що почались реформи, на які ми чекали, – ринок землі, велика приватизація, ряд економічних реформ і так далі. А з другого боку, якщо подивитись на ймовірних кандидатів, то складається враження, що Зеленський не буде, скажімо так, умовно єдиним центром прийняття рішень. Якщо це буде Аваков чи Вітренко, то вони будуть створювати довкола себе сфери впливу і вони не будуть оглядатись на Банкову, щоб синхронізувати всі події.

Чи може Аваков стати прем'єром

Тарас Семенюк: Аваков не просто міністр – це система. Мені пригадується з історії італійської республіки, що був такий політик Джуліо Андреотті, який 7 разів був прем'єр-міністром і 15 разів міністром, от такий серйозний політик. Але це була людина, яка контролює великий шмат влади, на яку опирається значна частина прийняття рішень. Очевидно, що з ним буде складно.



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

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