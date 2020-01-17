06:54
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Актуальне інтерв'ю
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Зеленському це не вигідно, – політолог пояснив, чому Гончарука залишили на посаді

      Актуальне інтерв'ю 444 Читать новость на русском

      Про зустріч Олексія Гончарука з Володимиром Зеленським та заяву прем'єра про відставку – в ефірі 24 каналу розповіли політолог Тарас Семенюк та представниця уряду у Верховній Раді Олена Шуляк.

      Чому Гончарук подав заяву про відставку

      Олена Шуляк: Заява про відставку – це виважений, мужній крок Гончарука. Він доводить те, що він є командним гравцем великої президентської команди, адже саме президент представляв Гончарука парламенту перед тим, як ми в Раді давали за нього голоси.

      На часі: Зеленський не прийняв відставку Гончарука та дав йому шанс

      Ми знаємо, що саме Гончарук реалізує президентську програму, з якою він йшов на вибори. Для того, щоб після цього скандалу з плівками зняти всі питання, які стосуються довіри, поваги до президента, Гончарук прийняв рішення написати цю заяву. Цим він підкреслює, що не тримається за посаду і може робити такі вчинки.

      Що відомо про відставку Олексія Гончарука? 15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.

      Всі записи виклав підозрілий ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький.

      Наступного дня Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту. Однак, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада. Ввечері між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.

      Чому Зеленський не прийняв відставку Гончарука

      Тарас Семенюк21 січня у Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум. Його відвідають, зокрема, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук. А їхати у Швейцарію з "недопрем'єром" – було б поганим сигналом для інвесторів. Тож у такий спосіб президент себе страхує.

      Відео зустрічі, яке опублікував Офіс Президента – це публічна розмова. В кулуарах або наодинці вони обговорили серйозніші питання.

      Дивіться відео зустрічі Зеленського та Гончарука:

      Зеленському не вигідно зараз відправляти уряд у відставку, тому що почались реформи, на які ми чекали, – ринок землі, велика приватизація, ряд економічних реформ і так далі. А з другого боку, якщо подивитись на ймовірних кандидатів, то складається враження, що Зеленський не буде, скажімо так, умовно єдиним центром прийняття рішень. Якщо це буде Аваков чи Вітренко, то вони будуть створювати довкола себе сфери впливу і вони не будуть оглядатись на Банкову, щоб синхронізувати всі події.

      Чи може Аваков стати прем'єром

      Тарас Семенюк: Аваков не просто міністр – це система. Мені пригадується з історії італійської республіки, що був такий політик Джуліо Андреотті, який 7 разів був прем'єр-міністром і 15 разів міністром, от такий серйозний політик. Але це була людина, яка контролює великий шмат влади, на яку опирається значна частина прийняття рішень. Очевидно, що з ним буде складно.

      аваков
      Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

      Більше – дивіться в програмі.

      Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      сьогодні
      2292
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Володимир Зеленський Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:19 Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      Анна Запотоцька 2365
      сьогодні , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 660
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      356
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6478
      17 січня , 22:20 Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки
      Ірина Вихрущ 1498
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук