Зеленый коридор в Изюме не работает: россияне не дают согласия

Сложная ситуация в городе Изюм Харьковской области. Местные жители экстренно нуждаются в гуманитарной помощи и эвакуации из зоны боевых действий. Однако это не позволяет сделать враг.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин. Эвакуацию проводить не удается, хотя колонна автобусов уже сформирована.

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Местные власти надеются на улучшение ситуации

Гуманитарная помощь из самого необходимого для местных жителей тоже уже сформирована. С 15 марта продолжались переговоры с российской стороной, однако согласия до сих пор нет.

Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится, и люди получат долгожданную помощь,

– сказал Мацокин.

Отметим, что накануне вице-премьер Ирина Верещук сообщала, что 16 марта должны организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Изюма. Сейчас это – под вопросом.

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