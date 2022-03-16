Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін. Евакуації проводити не вдається, хоча колона автобусів вже сформована.

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Місцева влада сподівається на покращення ситуації

Гуманітарна допомога з найнеобхідніших для місцевих жителів теж вже сформована. Від 15 березня тривали перемовини з російською стороною, проте згоди досі немає.

Сподіваємось, що найближчим часом ситуація зміниться, і люди отримають довгоочікувану допомогу,

– сказав Мацокін.

Зазначимо, що напередодні віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляла, що 16 березня мають організувати гуманітарні коридори з Маріуполя та Ізюма. Наразі це – під питанням.

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