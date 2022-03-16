Про це Вадим Денисенко розповів в ефірі телеканалу "Рада". Крім того, радник міністра додав, що має надію, що вдасться продовжити гуманітарні коридори у Маріуполі.

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Доля людей у Маріуполі та Харкові залежить від Путіна

Ми сподіваємося, що сьогодні нам вдасться продовжити ці гуманітарні коридори, але ви самі знаєте, що в цьому випадку все залежить від особистої позиції Володимира Путіна. Тому що все, що відбувається в Маріуполі та Харкові, на моє глибоке переконання, – це особиста вказівка Володимира Путіна по знищенню і блокаді цих міст,

– наголосив він.

Також радник міністра додав, що російські війська починають обстрілювати Маріуполь з моря. І хоч ситуація складна, у нас є і суттєва перемога в Маріуполі. Мовиться про те, що наші військові знищили досить велику кількість ворожої техніки, а також убили російського генерал-майора Олега Мітяєва.

Що цікаво! Вадим Денисенко підкреслив, що останнім часом усе частіше виявляють російських військових без документів. Така ж ситуація з Мітяєвим, якого вдалося опізнати по погонах. Для чого в окупантів забирають документи? А щоб їхні рідні не могли опізнати тіла загиблих. Не всіх загарбники встигають спалювати у мобільних крематоріях.

Нагадаємо, що напередодні з Маріуполя вдалося виїхати 4 тисячам автомобілів. За попередніми підрахунками з міста евакуювалося близько 20 тисяч людей.

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